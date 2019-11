Manovra Economica in Parlamento, Gualtieri non arretra su cuneo fiscale ed evasione

Sulla Manovra Economica in discussione oggi al Parlamento, il Ministro Gualtieri conferma la priorità della lotta all’evasione fiscale. Gli aggiornamenti

Il Ministro dell’ Economia Gualtieri in seguito all’incontro tra Govreno e sindacati sulla Legge di Bilancio conferma di nonaver intezione di arretrare sulla riduzione del cuneo fiscale e l’evasione fiscale.Oggi la Manovra Economica verrà discussa in Parlamento, seguiamo gli aggornamenti.

La Manovra Economica arriva in Parlamento

E’ di ieri l’incontro tra Governo e sindacati per trovare un punto d’incontro sui temi caldi per la Manovra Economica ed il decreto fiscale.

Oggi la Manovra sarà in discussione al Parlamento e quattro tavoli di trattative sono previsti sui seguenti temi: pensioni, fisco, pubblico impiego e investimenti-infrastrutture.

La scena politca è in fermento e molte sono le criticità che vengono elencate da svariate parti e che possono portare rallentamenti nelle discussioni.

I temi più controversi sono sicuramente la tassazione della plastica e gli incentivi per i pagamenti elettronici.

Non ultimi i fondi per la scuola e la sugar tax.

Le ultime dichiarazioni di Gualtieri e del mondo politico

Il Premier Conte ha incontrato i produttori di plastica per placare le polemiche e spiegare che l’obiettivo è quello di dare una reale svolta green all’Economia del Paese.

Conte tenta cerca di mediare anche l’atteggiamento più duro di Luigi Di Maio e ma proteste dei produttori di plastica sono ancora molto forti chiedendo incentivi maggiori per la produzione di bioplastiche.

Le proteste non arrivano solo da quel settore, anche il settore degli autotrasportatori, organizzatori di giochi e gestori di circuiti di pagamento elettronici lamentano tasse insostenibili.

Italia Viva proporrebbe di rimandare il cuneo fiscale ed il ministro Fioramonti primo promotore della sugar tax, dichiara la necessità di maggiori fondi per la scuola.

A buon punto la definizione della situazione per gli asili nido: previsti per il periodo 2021-2034 due miliardi e mezzo di euro per costruire nuovi spazi per bimbi da 0 a 2 anni.

Il Ministro dell’Economia Gualtieri ha dichiarato riguardo ai fondi garantiti con la lotta all’evasione fiscale:

“Siamo di fronte ad una cifra realistica, non i 7 miliardi inizialmente ipotizzati, ma oltre 3 miliardi: una stima prudente”

E aggiunge sul proseguo della Manovra: