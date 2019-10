Manovra: aumenti per tabacco, giochi e sigarette elettroniche. Ecco le nuove stangate

Nuovi aumenti in arrivo con la manovra di Bilancio per sigarette elettroniche e giochi. Ecco il dettaglio

La manovra ora va ad aumentare dei beni che non hanno un costo alto, ma ora subiranno una piccola stangata e diversificazione. Vediamo di cosa si tratta.

L’aumento di alcuni beni con la legge di bilancio

Come si evince da Il Messaggero, sotto la lente di ingrandimento del Governo non c’è solo il gasolio ma anche altri prodotti che di norma non hanno un costo molto elevato ma possiedono una spesa che incide sul budget mensile.

Tabacco e giochi sono i due settori in oggetto, dove ci sono da vedere quali saranno i margini di intervento dei prossimi mesi. Nel mirino del Governo c’è il tabacco trinciato per chi usa farsi le sigarette manualmente e poi le sigarette elettroniche, dopo i casi delle scorse settimane accaduti negli Stati Uniti.

Il settore giochi invece ha un introito di circa 500 milioni: si preannuncia un aumento del costo del Noe – nulla osta per la messa in esercizio – e con proroga di eventuali concessioni.

In tutti i casi i ricavi non sarebbero comunque sufficienti per coprire e raggiungere il target prestabilito.

La scelta del Governo sarebbe quindi orientata verso l’aumento del prelievo eriale unico.

Ma cosa è successo negli Stati Uniti?

Una storia che arriva dagli Stati Uniti e pone il buio sulle sigarette elettroniche. Sembra infatti che ci siano ben 6 casi di decesso, ultimo un uomo di 55 anni del Kansas – ricoverato con dei sintomi particolari che i medici non sono riusciti a curare – come scrive il Sun.

Le persone ricoverate a Los Angeles aumentano a 12, dopo aver riscontrato una improvvisa malattia polmonare legata ipoteticamente all’utilizzo delle sigarette elettroniche.

Gli inquirenti collaborano con i sanitari per capire se questa tossina, venga aggiunta a dei prodotti particolari o se la malattia si sviluppa dopo un uso prolungato di e-cig.