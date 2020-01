Manovra 2020: taglio delle tasse in busta paga da luglio

Manovra 2020: da luglio 2020 i lavoratori dipendenti avranno un bonus con taglio tasse in busta paga

A chi spetta?

Il bonus in busta paga andrà esclusivamente a beneficio dei lavoratori e riguarda i dipendenti con reddito lordo fino a 35.000 euro – come si evince anche da AdnKronos.

Oltre a coloro che percepiscono il Bonus Renzi hanno diritto a percepire il bonus in busta paga anche coloro che hanno un reddito compreso tra i 26.000 ed i 35.000 euro lordi annui.

Bonus in busta paga 2020: a quanto ammonta?

L’ammontare complessivo del Bonus in busta paga sarà proporzionato al reddito percepito, anche se attualmente vi sono pochi dettagli sugli importi spettanti.

Dal taglio del cuneo fiscale era stato inizialmente annunciato un bonus da 1.500 euro sugli stipendi, da erogare in un’unica soluzione come se fosse una quattordicesima mensilità accreditata durante il periodo estivo.

In effetti, dalle ultime indiscrezioni emerse, si ipotizza un accredito di 500 euro dal 2020, con un raddoppio a partire dal 2021.

In definitiva – sempre come si evince anche dal quotidiano – riportiamo gli importi del bonus del taglio del cuneo fiscale in base alle fasce del reddito: