Manovra 2020: in arrivo Carta Bimbi da 400 euro

In arrivo Carta Bimbi da 400 euro: ecco come funzionerà dal 2020

Si attende l’arrivo della “Carta bimbi” da 400 euro al mese: ciò consentirà alle famiglie italiane di coprire le rette per gli asili nido.

Oltre alla lotta all’evasione fiscale e all’abbassamento della soglia d’uso del contante, dal 2020 le risorse degli attuali bonus (nascita, bebè, voucher asili nido) saranno riordinate in un unico fondo.

Una misura di sostegno economica che consentirà alle famiglie italiane di azzerare le spese per i propri figli.

Ma non solo, oltre al sostegno di natura economica ai nuclei familiari, le risorse serviranno anche ad incrementare l’offerta di posti per gli asili nido.

Come funzionerà?

Carta bimbi rappresenta il primo passo per il riordino di prestazioni in scadenza, dal bonus nascita al voucher asili nido. Sarà erogato un assegno mensile, universale, per i nuovi nati.

A seconda del reddito, le fasce saranno tre: 80, 120 o 160 euro a seconda del reddito.

Le famiglie meno abbienti avranno 160 euro al mese, le famiglie più ricche 80.

Ci sarà una misura sugli asili nido, ovvero un significativo contributo per l’iscrizione all’asilo nido che arriverà sino a 250 euro mensili.

Un’altra interessante misura è il congedo di paternità esteso a 7 giorni.

A dare i primi dettagli delle misure previste in manovra per la famiglia è la ministra Elena Bonetti.

Nel futuro pacchetto ci saranno agevolazioni anche per lo smart working, il sostegno per conciliare maternità e lavoro e gli aiuti a chi assiste disabili.

Il Family Act a cui sta lavorando il Governo comprende anche l’introduzione del credito d’imposta per il lavoro agile e di family bond per innovativi servizi di cura e progetti comunitari e intergenerazionali; l’assegno di cura e detrazioni per i caregiver; il credito d’imposta per attività educative e sportive dei figli; le detrazioni fiscali per persone con malattie croniche e patologie gravi.