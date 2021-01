Manila Nazzaro devastata dal dolore. Il drammatico annuncio sui social nel giorno di Capodanno stringe il cuore dei suoi followers.

Miss Italia 1999, Manila Nazzaro è tra le conduttrici più stimate e belle del panorama dello spettacolo.

Di recente ha riacquistato visibilità a seguito della sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso, la loro una delle coppie più amate dal pubblico.

Poche ore fa, la conduttrice salentina è ritornata sotto i riflettori a seguito di un lungo post pubblicato alle soglie dell’anno nuovo sui social.

Parole strazianti quelli dell’ex Reginetta di Bellezza, la quale di recente ha dovuto fare i conti con il dolore più devastante che una donna possa provare nella sua vita. Ecco tutti i dettagli.

Il doloroso annuncio

Mamma di due bambini, Francesco Pio e Nicolas, nati dal suo precedente matrimonio con l’allenatore di calcio Francesco Cozza, sognava un terzo figlio insieme al suo attuale compagno, Lorenzo Amoruso.

Ma purtroppo, come ha annunciato ai suoi fan sul suo profilo Instagram, a qualche settimana dalla fine del 2020, ha purtroppo perso il suo terzogenito a causa di un aborto spontaneo:

‘Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo’

poi la notizia devastante:

‘qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo’

ha rivelato Manila Nazzaro ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

Una notizia inaspettata, soprattutto per che sino ad oggi nessuno era a conoscenza della gravidanza della presentatrice, che probabilmente avrebbe voluto attendere la fine del primo trimestre prima di annunciarlo.

Il messaggio di conforto e speranza alle mamme speciali

Manila Nazzaro ha poi voluto rivolgere un pensiero a tutte quelle donne, quelle ‘mamme speciali’, che come lei hanno attraversato lo stesso terribile dolore:

‘Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi’

ha scritto nel suo lungo post di fine anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

In un post successivo inoltre l’ex Reginetta di bellezza, sulla scia del suo post precedente ha voluto affrontare nuovamente il tema del dolore, il quale ‘appartiene a tutti’, scrive sulla sua bacheca, e condividerlo può portare ‘solo sollievo e non vergogna’, questo perchè nonostante la sofferenza si trova sempre una ragione per rialzarsi e tornare a vivere.

Non sono mancate in questo contesto parole di conforto da parte dei suoi fan che come una seconda famiglia l’ha abbracciata con affetto augurandole un 2021 sereno.