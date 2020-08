Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, protagonisti indiscussi di Temptation Island 7, si sono incontrati virtualmente e si sono riconosciuti come anime gemelle nella vita vera.

Piacersi e agganciarsi tramite un social network non è più attività inconsueta, riservata alle persone più impacciate dal vivo, anzi: oggi la stragrande maggioranza delle relazioni sentimentali nasce in rete. I dubbi riguardo l’affidabilità degli incontri al buio sono ormai dei vecchi cliché, triti e ritriti.

Dal virtuale al reale: Manila Nazzaro svela la verità sulla love story con Lorenzo Amoruso

In un momento difficile della sua vita, in cui l’ex Miss Italia stava ancora cercando di superare la fine del suo matrimonio con Francesco Cozza, il social network Twitter ha fatto da Cupido. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Manila Nazzaro ha rivelato quanto segue:

“Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex. Avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”.

La loro frequentazione si è rivelata una piacevole scoperta. Tra Manila e Lorenzo è scattata l’affinità:

“È la persona affabile che avete visto, ma ha una testa dura che non vi dico… Ma a me piace così. Siamo due persone alfa”

Sebbene non ci sia un progetto di nozze imminente, la coppia di Temptation Island 7 sta cercando una casa a Roma che possa accoglierli insieme ai due figli di Manila, nati dalla precedente relazione.

“È sempre presente con i ragazzi, è un uomo buono e giocherellone. Pochi sanno che ha alle spalle studi da maestro elementare, quindi li aiuta a fare i compiti, parla diverse lingue. E cucina pure bene. Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e lui non è il padre dei miei figli”

Quella di Manila e Lorenzo è, dunque, la storia di un amore virtuale. La magia è scattata sui social e la quarantaduenne pugliese non ne fa mistero. Perché in fondo non è importante dove ci si conosce: ciò che conta è avere gli occhi e il cuore ben aperti.