Manila Nazzaro e la cellulite: Lorenzo Amoruso la difende su Instagram

Il popolo di Instagram si scaglia ferocemente contro Manila Nazzaro, protagonista di Temptation Island 7. Il motivo? Presunti inestetismi della cellulite.

La notizia ha dell’incredibile ed è di quelle che fan sorridere. E come potrebbe essere altrimenti? Sembra paradossale, ma anche un’ex Miss Italia del calibro di Manila Nazzaro può esser presa di mira per il suo fisico.

Nessun problema, non si tratta di certo della prima volta che si verifica una cosa simile. Sui social network la radiosa quarantaduenne pugliese sfoggia un fisico statuario, ma il popolo della rete non le perdona un impercettibile dettaglio visibile nella sua ultima foto.

Manila Nazzaro e la cellulite: su Instagram si infiamma la polemica

Siamo sul social network Instagram e l’ex protagonista di Temptation Island 7 si rilassa in piscina in compagnia del suo fidanzato Lorenzo Amoruso. La raggiante Manila condivide con i suoi followers alcuni selfie in bikini al fianco di Thor, il cagnolone di Amoruso.

L’ex Miss Italia ’99 sfodera una silhouette degna di nota. “Thor, il mio bodyguard preferito”, recita la didascalia del suo ultimo scatto fotografico. Tutti la inondano di lusinghe e complimenti, fatta eccezione per una sua follower.

Tra le parole al miele dei suoi fan, spicca il commento spiritoso e sarcastico di Valeria Graci, celebre attrice comica del duo Katia & Valeria:

“Noto sempre della ritenzione idrica localizzata Manila… Non ci siamo!!”

Valeria Graci la schernisce e i fan gradiscono la battutina irriverente e colgono al volo la sua ironia. Tuttavia, c’è anche qualcuno che fraintende e la prende troppo sul serio:

“L’invidia è una brutta bestia…”

Manila Nazzaro, botta e risposta su Instagram: interviene il fidanzato Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, celebre compagno di Manila Nazzaro, assiste all’esilarante botta e risposta tra followers e a Valeria Graci replica così: