Manila Nazzaro annuncia il divorzio, ora è pronta per una nuova vita

Conosciamo tutti la bellissima Manila Nazzaro, la modella che ha anche partecipato all’edizione 2020 di Temptation Island.

Ora il noto personaggio della televisione ha deciso di annunciare il divorzio. Ecco cosa sta accadendo!

Manila Nazzaro è stata legata per ben 12 anni all’ex calciatore Francesco Cozza, precisamente dal 2005 al 2017. La coppia ha avuto anche due figli, Francesco Pio e Nicholas.

Dopo quattro anni in cui la coppia è stata separata, ora Manila annuncia il divorzio. I motivi della rottura pare siano riconducibili alle continue assenze di Cozza.

Manila Nazzaro nel 2017 ha scelto di continuare la sua strada da sola, dopo di che ha incontrato Lorenzo Amoruso.

Anche Francesco Cozza pare si sia dato da fare e ora sia già in compagnia di una nuova famiglia.

Ora che non c’è più il matrimonio con Francesco Cozza di mezzo, Manila Nazzaro ha rivelato l’intenzione di voler sposare Lorenzo Amoruso, con il quale ha anche partecipato a Temptation Island nella scorsa edizione.

Ora pare che i due siano sempre più innamorati e che da tempo sognino il matrimonio, che presto arriverà:

“Quando ho firmato le carte del divorzio ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare quello che vogliamo.”