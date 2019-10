Manifestazione a Roma, 200mila persone in piazza. Matteo Salvini: “Li mandiamo tutti a casa”

Manifestazione a Roma, 200mila persone in piazza. Matteo Salvini: “Li mandiamo tutti...

Grande trionfo per la manifestazione a Roma con un centrodestra più unito che mai, con solidi obiettivi per “mandare tutti a casa”

La tanto attesa manifestazione di Roma si è chiusa registrando dei numeri molto alti, con 200mila persone in piazza e altrettante seguendo le dirette social e commentando gli interventi dei leader politici.

La manifestazione del centrodestra

Grande successo per l’incontro in piazza a Roma dove si è vista una grande alleanza tra Matteo Salvini Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi per parlare del futuro del Paese.

Tutti i sostenitori dei tre partiti – Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – si sono ritrovati in piazza o sui social per partecipare a questa grande manifestazione

“qui c’è il popolo conto le élite chiuse alla leopolda e a casa rousseau. al governo hanno le mani sporche del sangue dei migranti”

Secondo i numeri e gli organizzatori si è stimata una presenza di 200mila persone presenti provenienti da tutta Italia, accompagnata da una sola parola che accomunava tutti ovvero “orgoglio italiano”.

Obiettivo di coalizione raggiunto secondo gli intervistati, che vedono di buon occhio questa alleanza.

L’intervento di Matteo Salvini

Matteo Salvini è stato accolto da tutta la piazza che ha sostenuto ogni sua parola. Non sono mancati i fischi quando il discorso è ricaduto sull’attuale Governo Conte 2 e sulla provocazione di Grillo per togliere il voto agli anziani.

Non manca un attento punto sugli sbarchi continui dei migranti, chiedendo grande rispetto per le divise ripercorrendo le ultime tragedie come i due agenti uccisi a Trieste e Mario Cerciello Rega – tra i tanti.

Dalla parte dei cittadini, grande ovazione in merito alla difesa di tutti i lavoratori contro un governo

“che vuole spennare tutti con le tasse”

La reazione di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha commentato questo incontro, dichiarandolo legittimo e corretto ma sottolineando: