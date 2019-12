Manie delle donne, 15 comportamenti che gli uomini NON capiscono!

Le 15 manie delle donne che gli uomini non capiscono

Per dirla alla John Gray, gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Due mondi completamente opposti, tesi e antitesi, che fin da piccolissimi sviluppano comportamenti molto differenti tra loro.

La natura delle donne risulta essere abbastanza ardua per gli uomini soprattutto quando si tratta di comprendere manie e fissazioni di quest’ultime. Basti pensare a una piccola check list di 15 comportamenti adottati dalle donne che gli uomini non riescono proprio a capire:

Purtroppo alcune donne tendono ad accumulare oggetti , borse, scarpe, vestiti e accessori, un ossessione molto diffusa che gli uomini non sanno spiegarsi

, borse, scarpe, vestiti e accessori, un ossessione molto diffusa che gli uomini non sanno spiegarsi La maggior parte delle donne presenta sbalzi d’umore , passa da stati di euforia a stati di depressione, cosa abbastanza comune ai giorni nostri.

, passa da stati di euforia a stati di depressione, cosa abbastanza comune ai giorni nostri. Il bagno , rappresenta il confessionale per eccellenza ed esige sempre la compagnia dell’amica, dove poter raccontare i segreti più intimi.

, rappresenta ed esige sempre la compagnia dell’amica, dove poter raccontare i più intimi. L’amore per le borse , si sa le donne le adorano.

, si sa le donne le adorano. Sembra una banalità, ma quasi tutte le donne, non hanno nulla da mettere purtroppo è la cruda verità anche se l’armadio scoppia.

purtroppo è la cruda verità anche se l’armadio scoppia. L’ossessione per le scarpe , non esiste donna che abbia poche paia di scarpe, ma percepisce sempre l’esigenza di acquistarne altre.

, non esiste donna che abbia poche paia di scarpe, ma percepisce sempre l’esigenza di acquistarne altre. La capacità di fare più cose nello stesso momento le rende uniche, senza perdere la cognizione del tempo.

le rende uniche, senza perdere la cognizione del tempo. Il ciclo mestruale le rende nervose e acide , anche le donne hanno giorni no, in quei casi meglio lasciarle sole.

, anche le donne hanno giorni no, in quei casi meglio lasciarle sole. Donne e memoria, il connubio perfetto, non dimenticano nulla e ricordano anche i minimi particolari.

il connubio perfetto, non dimenticano nulla e ricordano anche i minimi particolari. La passione per le Big Bag , un vera spina nel costato per l’uomo che deve prendere qualcosa all’interno di questa grande borsa .

, un vera spina nel costato per l’uomo che deve prendere qualcosa all’interno di questa grande borsa Look perfetto , capelli sempre in ordine e all’ultimo grido. Il parrucchiere è la seconda casa delle donne.

, capelli sempre in ordine e all’ultimo grido. Il parrucchiere è la seconda casa delle donne. S hopping , la malattia di Sophie Kinsella e del gentil sesso a cui gli uomini dovrebbero rassegnarsi.

, la malattia di a cui gli uomini dovrebbero rassegnarsi. Parlare ore, adorano le conversazioni, amano parlare al telefono, amano parlare di tutto, anche se si sono viste un attimo prima.

adorano le conversazioni, amano parlare al telefono, amano parlare di tutto, anche se si sono viste un attimo prima. L’esigenza di essere belle sempre, di andare dall’estetista, le donne amano piacere e piacersi, essere perfette, così sono sempre alla ricerca costante di migliorarsi.

E per concludere la cosa più agnostica da comprendere per gli uomini mentre per le donne rappresenta il momento più romantico della magia appena vissuta è la classica conversazione dopo il momento di passione.