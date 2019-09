Maniaci del pulito, quando l’ordine nasconde una realtà difficile da accettare

Sempre più maniaci del pulito e dell’ordine, fino a divenire ossessioni, ma cosa nascondono?

Essere maniaci del pulito e dell’ordine è indice di una forma di ansia che nasconde il bisogno di avere tutto sotto controllo.

I maniaci dell’ordine e del pulito

La mania del pulito e dell’ordine accomuna molte casalinghe.

Tendono ad essere intransigenti con se stessi e con gli altri, sono ossessionati dall’ordine dell’ambiente in cui si vive o si lavora.

Tutto ciò denota un forte equilibrio interiore ma al tempo stesso questa stessa capacità evince una forte ansia.

Non si può fare a meno di mettere sempre tutto a posto, la pulizia della casa e dell’ambiente circostante diviene maniacale.

L’ansia diviene eccessiva e la cura della casa e dei luoghi diviene esagerata.

Ci troviamo ad avere a che fare non più con un semplice stato d’agitazione interiore ma con un disturbo più serio.

A lungo andare tutto ciò può trasformarsi e divenire un serio problema ossessivo compulsivo.

L’ansia delle pulizie è a tutti gli effetti una forma d’ansia acuta e incontrollata nella quale si scarica un fortissimo bisogno di supervisione.

Un po’ di disordine può rovinare la giornata creando una sgradevole sensazione di incompiutezza che porta dritti all’ansia.

Essa nasconde la mancata accettazione di sé stessi e dell’ambiente circostante fino a divenire ingestibile per se e gli altri.

Gli psicologi sostengono che questo comportamento rientri nelle manifestazioni dei DOC ovvero Disturbo ossessivo compulsivo.

E’ tipico di chi non riesce a vivere bene in ambienti caotici in cui regna il disordine, non deve mai sfuggire la verifica del tutto che ne rappresenta una minaccia.

Così prima di andare a letto si deve assolutamente terminare le faccende domestiche, con bisogno forsennato di esercitare una forma di controllo sull’ambiente circostante.

All’origine di questa mania che può diventare una vera e propria ossessione la persona si illude di mantenere una sorta di equilibrio interiore.

Tale da essere utile per sentirsi a proprio agio e con la coscienza a posto.

Questa caratteristica è tipica di chi non riesce a lasciarsi andare nella vita e tende a reprimere le proprie emozioni.

Di solito ci troviamo di fronte a persone che non riescono a godere fino in fondo della quotidianità evitando la serenità e l’armonia con l’ispezione continua.