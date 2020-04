Come creare una mangiatoia per uccelli? Basta solo un rotolo di carta...

Per sfruttare al meglio il tempo libero da lockdown possiamo creare una mangiatoia per uccelli utilizzando un rotolo di carta igienica!

Il riciclo creativo è una manna dal cielo durante il nostro periodo d’isolamento sociale e possiamo creare una comodissima mangiatoia per uccelli, usando un rotolo di carta igienica. Possiamo metterla nel nostro balcone o giardino, in modo da offrire il cibo per i nostri amici volatili. Usare un tubo di cartone che potrebbe essere una semplice fonte di sostentamento.

Cosa serve e come creare la mangiatoia

Vediamo come creare un alimentatore per gli uccellini con cose che potresti già avere in casa, riciclando un tubo di cartone. In questo periodo riciclare in modo creativo è un modo per passare il tempo. Creare delle mangiatoie o ripari è molto importante, perchè molti uccelli fanno fatica a reperire cibo. Cosa ci occorre?

Un rotolo di cartone, può essere di carta igienica oppure della carta asciugatutto

Corda o filo

Burro di arachidi

Semi o frutta secca adatti alle specie che abitano nella nostra percentuale, (semi di girasole, semi di canapa, mais tritato, arachidi sgusciate non salate, uvetta…)

Spennellate il tubo di cartone prescelto, usando il burro di arachidi, per poi farlo rotolare dentro una ciotolina coi semi, in modo che si attacchino.

Il corretto cibo in base alla razza dell’uccello

Dovremo variare i buffet che offriamo ai nostri ospiti pennuti. Dovremo imparare a riconoscerli, in modo da offrirgli il miglior buffet:

il burro di arachidi confezionato, possono contenere xilitolo, che può causare insufficienza epatica, pericoloso per i cani.

No date loro farinacei, non sono assolutamente adatti alla loro alimentazione

Prediligete i semi ricchi di grasso.

In questo modo potrete offrire un riparo e potremo avere un bellissimo giardino o un balcone per gli uccelli.