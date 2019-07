Mangia questo alimento durante la notte e brucerai grasso mentre dormi

Per quelli che prendono gli stuzzichini proprio prima di andare a letto, questa è la notizia che aspettavi.

Cosa mangiare prima di andare a letto per dimagrire

Dobbiamo fare una doverosa promessa, prima di poter trattare l’argomento: sappiamo tutti che mangiare regolarmente di notte potrebbe portare ad un aumento di peso.

Ciò è particolarmente vero quando si tratta di snack che contengono carboidrati raffinati e amidi come pane, riso, patatine e salatini – che sono a basso contenuto di fibre e ricchi di zuccheri.

Certo, potrebbero essere una soluzione rapida; ma se non usi l’energia convertita, quelle calorie saranno immagazzinate come grasso, invece.

Tuttavia, gli esperti dicono che è meglio non andare a letto affamati. Quindi – quando la pancia inizia a brontolare dopo aver spento le luci – probabilmente starai meglio mangiando uno snack a basso contenuto di carboidrati e proteine.

Se sei famelico, ecco una buona scelta: bastoncini di mozzarella. Con meno di 100 calorie per stecchetta, questi snack piccolissimi forniscono ben sei grammi di proteine ​​con solo un grammo di carboidrati, oltre a nutrienti extra come calcio e vitamina D. Inoltre, non dovrai preoccuparti di eccesso di cibo, grazie alle loro porzioni preconfezionate.

Per gli intolleranti al lattosio (o per coloro che semplicemente non si preoccupano dei latticini), una piccola manciata di noci come mandorle avrà gli stessi benefici sul tuo corpo e sazieranno la tua fame.

Sebbene entrambi i tipi di frutta a guscio siano ricchi di grassi e calorie, sono anche ricchi di proteine, vitamina E, selenio, magnesio e altri nutrienti sani.

Pertanto, scegli un’alternativa ponderata per non rimanere affamato prima di coricarti, al fine anche di non svegliarti eccessivamente affamato al mattino ed avere il doppio della fame che avevi la sera precedente.

È meglio, però, evitare tutti gli snack sopra menzionati per non trovarsi sazi ma con qualche chilo in più.