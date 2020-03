Mangi carne e patate insieme? Stai danneggiando il tuo corpo: effetti collaterali multipli

Mangi carne e patate insieme allo stesso pasto? Se sei vegetariano, la risposta è ovviamente un clamoroso “no”, ma per milioni di persone è un atto semplicemente naturale. Ecco cosa accade al tuo corpo combinando questi due cibi.

Carne e patate, una combo perfetta per molti. L’abbinamento di questi due cibi pare sia un qualcosa radicato nel DNA di ognuno di noi (a patto che non siamo vegetariani o vegani).

È una pratica che non è stata messa molto in discussione, ma la verità è che mangiare carne e amidi come le patate insieme potrebbe causare seri danni al tuo corpo.

Carne e patate: una combinazione malvagia per il corpo?

Dovresti davvero rinunciare il tuo pasto domenicale preferito a base di carne e amidi? Se ti interessa davvero la tua salute, le prove sono abbastanza chiare.

La scienza della combinazione di alimenti non è ben nota, ma molti medici naturopati hanno scoperto alcuni schemi e regole sorprendenti per una salute migliore.

Uno dei più grandi no proprio la combinazione di carne – come bistecca – con carboidrati ad alto contenuto di amido come patate o persino panini con i tuoi hamburger.

Il Dr. Wayne Pickering, amico di lunga data della leggenda del fitness Jack Lalanne, spiega perché.

“Gli amidi richiedono un mezzo digestivo alcalino per essere digeriti“, osserva.

“Ma carni come le bistecche richiedono acidi pesanti per essere digerite”.

Quando mescoli carne e amidi nello stesso pasto, dice il dottor Pickering, la chimica del tuo corpo non permette loro di mescolarsi affatto.

Cosa succede se non si digeriscono questi alimenti

Se decidi comunque di mangiare questi due alimenti insieme, il tuo corpo potrebbe reagire in diversi modi.

Con bruciore di stomaco, gas nella pancia, reflusso acido, gravi problemi digestivi e molto altro.

A peggiorare le cose, è il fatto che il tuo corpo sarà privato dei nutrienti chiave dal cibo che hai appena mangiato.