Maneskin, Victoria De Angelis in intimo fa impazzire il web: lo scatto...

Victoria De Angelis posta uno scatto in intimo davvero molto piccante che ha lasciato il web senza parole.

La bassista del gruppo rock oggi compie 21 anni e per festeggiare il suo compleanno ha pubblicato una foto davvero piccante totalmente in intimo.

Vita privata

Victoria De Angelis nasce a Roma il 28 aprile del 2000, da quando era bambina la passione della musica l’ha sempre accompagnata.

A 8 anni suonava già la chitarra per poi passare al basso a 11-12 anni.

Nel suo liceo di Roma ha incontrato il chitarrista Thomas Raggi e Damiano David, successivamente si è aggiunto il batterista Ethan Torchio.

La parola Maneskin in danese vuol dire “chiaro di luna”, hanno scelto proprio questa parola perché Victoria è di origine danese.

Il gruppo inizia a muovere i primi passi, esibendosi per le strade di Roma, per poi sbarcare nel piccolo schermo a X Factor 11, con i brani: Chosen, Morirò da re e Torna a casa.

In pochissimo tempo hanno raggiunto un successo davvero grandioso, la band è riuscita addirittura a piazzarsi al primo posto sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, nella 71esima edizione con il brano Zitti e Buoni.

Victoria detta Vic, è una ragazza semplice che vive ancora nella sua città, Roma e il suo colore preferito è il verde.

Lo scatto bollente di Victoria De Angelis

Vic, nonostante sia una vera rockstar, è comunque una ragazza giovane come tutte.

Quando è a casa è completamente diversa da come si mostra sul palco, la De Angelis sfoggia sempre dei look stravaganti e un make up rigorosamente black.

In realtà lei è una ragazza acqua e sapone ed estremamente semplice con un’anima hippie chic.

Lei non ha avuto tanti ragazzi, ma solamente un uomo di 34 anni, di cui non si sa ancora il nome e il volto.

Ora è attualmente single, anche se molti credono fermamente che ci sia un interesse con Damiano, il cantante del gruppo.

Ma i due hanno sempre smentito e hanno dichiarato di essere solamente dei buoni amici.

Nell’ultimo scatto che ha postato, ha conquistato tutti con il suo intimo total black e un coprispalle leggero.

Il post ha avuto un boom di like, raggiungendo 109 mi piace e più di mille commenti, dove in tantissimi le hanno fatto gli auguri di compleanno.