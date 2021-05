Maneskin, ecco quanto hanno guadagnato con la vittoria agli Eurovision

Svelato il cachet che hanno percepito i membri della band italiana con la partecipazione e la vittoria al contest canoro europeo.

In questi giorni non si fa altro che parlare dei Maneskin e della loro vittoria agli Eurovision.

Il trionfo è stato tra l’altro oscurato dall’accusa rivolta dai francesi a Damiano David, finito dal mirino per consumo di droghe, faccenda già archiviata.

Ora il pubblico è curioso di scoprire quanto i Maneskin abbiano guadagnato con la vittoria del concorso.

Il tronfo dei Maneskin

Gli italiani ci speravano, ma non potevano aspettarsi che i Maneskin avrebbero vinto gli Eurovision, dopo che il nostro Paese non trionfava al concorso canoro dal 1990, quando a vincere era stato inaspettatamente Toto Cutugno.

Ebbene sì, l’Italia è riuscire a trionfare e i Maneskin hanno sollevato la coppa dopo aver già tenuto tra le mani il premio italiano più ambito, quello del Festival della canzone italiana di Sanremo.

Sui giornali non si fa altro che parlare della vittoria dei Maneskin e anche la stampa estera ha riportato la notizia, essendo quello degli Eurovision un concorso internazionale.

Ora il pubblico si chiede quali cifre abbiano guadagnato tutti i membri dei Maneskin con la vittoria del concorso.

Quanto hanno guadagnato i Maneskin agli Eurovision

Secondo alcune indiscrezioni, i Maneskin avrebbero percepito cifre da capogiro con la vittoria del contest europeo.

Possiamo dirvi con assoluta certezza, invece, che la band o non abbia percepito alcun compenso né per la partecipazione al concorso né per la vittoria.

Gli Eurovision, infatti, non prevedono un premio in denaro per i partecipanti e per i vincitori.

Siamo sicuri che il pubblico rimarrà deluso dalla notizia, ma potrà consolarsi pensando che abbiamo vinto un premio che non riuscivamo a ottenere da ben 31 anni.