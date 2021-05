Maneskin, nuovo record per la band: “Non accadeva da 30 anni”

I Maneskin hanno vinto Sanremo e gli Eurovision. Ora conquistano anche la Gran Bretagna con un nuovo e inaspettato record.

Non accadeva da 30 anni, ecco cosa sta succedendo.

I Maneskin stanno vivendo un anno d’oro.

Lo scorso mese di marzo hanno trionfato al Festival della canzone italiana di Sanremo con il loro brano Zitti e buoni.

La vittoria ha permesso loro di prendere parte agli Eurovision, che hanno inaspettatamente vinto.

L’Italia non riusciva a trionfare al contest dal 1990, quando a vincere era stato Toto Cutugno.

Il successo dei Maneskin non si arresta. Ora la band conquista un nuovo record.

Poche ore fa, sulla pagina ufficiale su Instagram dei Maneskin è comparsa una foto, con la quale la band ha comunicato ai fan il loro nuovo record.

Nella foto si legge:

“Zitti e Buoni is the first song in italian to smash into the official UK chart in the last 30 years, We are #17.

No words can describe how happy and honoured we are.

Our music is spreading through more than 30 charts all over the world and this is literally insane.

Stay tuned, this is just the beginning. Much more to come 💘”