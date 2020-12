Mandarini, l’insospettabile e delizioso frutto sgonfia pancia

Mangiare i mandarini fa bene soprattutto se siete a dieta. Volete perdere qualche chilo? Mangiateli per una pancia piatta e super sgonfia.

I mandarini sono un frutto immancabile sulle tavole natalizie imbandite di tante delizie: sapevi che fanno bene all’organismo ma soprattutto ti aiutano ad avere la pancia sgonfia e piatta?

Mandarini, frutto invernale salutare

I mandarini sono un frutto tipico del periodo natalizio: c’è chi li mangia mentre si gioca a carte, chi li ama per spuntino e chi utilizza le bucce come profumatore per la casa. Insomma i mandarini in questo periodo invernale non mancano quasi mai nelle nostre case.

Sono un frutto ricco di proprietà benefiche oltre che di dolcezza e delizioso sapore: vanta ottime proprietà antiossidanti e sfiammanti grazie al concentrato di Vitamina C. Ricchi di vitamine del gruppo B sono una buona fonte di potassio e acido folico.

Non tutti sanno però che mangiare i mandarini quando si è a dieta è una soluzione ottima per sgonfiare la pancia e perdere qualche etto in più: ecco spiegato perché.

Perfetti per una pancia super piatta

I mandarini sono davvero deliziosi, specialmente i Clementini che non hanno semi all’interno degli spicchi e sono particolarmente dolci. Sono un frutto poco calorico e molto piacevole da mangiare oltre che estremamente dissetante.

Sapete quante calorie hanno i mandarini? Per 100g di frutto, con la buccia, possiedono poco più di 50 kcal: una volta sbucciati pesano anche meno e le calorie quindi scendono. Sono un frutto con poche calorie che potrete mangiare in serenità se state seguendo una dieta dimagrante.

I mandarini non sono molto calorici ma apportano una buona dose di zuccheri che potrebbe quindi provocare un innalzamento della glicemia se esagerate con le porzioni. Se soffrite di problemi inerenti alla glicemia siate equilibrati e ben regolati nel mangiare cibi zuccherini. Due mandarini al giorno saranno sufficienti e meglio se consumati lontani dai pasti principali.

Non sono particolarmente indicati anche per tutti coloro che soffrono di gastrite poiché, come tutti gli agrumi, potrebbero irritare la mucosa dello stomaco aumentando il senso di nausea e bruciore.

I mandarini, se non siete affetti dalle patologie sopra elencate, sono un ottimo alleato nel caso stiate seguendo una dieta ipocalorica: sono ricchi di polifenoli, sostanze che svegliano il ritmo metabolico. I mandarini vi aiuteranno a mantenere un metabolismo alto e reattivo, stimolano la diuresi e l’eliminazione delle tossine. Se volete perdere peso non vi resta che mangiarli come spuntino e accompagnarli con pasti equilibrati e attività fisica costante.