Mancanza di affetto da bambino: che adulto sei diventato?

La mancanza di affetto nella vita di un bambino ha conseguenze non indifferenti nella vita dell’adulto. Un bambino privato dell’amore soffrirà: e tu ti identifichi in questo profilo ora che sei adulto?

Il marchio della mancanza d’amore o della deprivazione emotiva

Ogni individuo fin dalla nascita ha bisogno di accudimento e attaccamento di questa energia vitale, che è l’amore. Qualora si verifichi la mancanza d’affetto in un bambino ci saranno delle conseguenze nella vita da adulto.

Di fatto la mancanza di affetto induce alla deprivazione emotiva; le persone che presentano questo schema hanno la costante sensazione che ai loro rapporti e alla loro vita manchi sempre qualcosa, che gli altri non esprimano abbastanza affetto, calore, attenzione o emozioni profonde nei loro confronti.

L’amore dei genitori e l’imprinting

Il neonato cerca amore e protezione fin dalla nascita. L’etologo Konrad Lorenz, si dedicò allo studio dell’imprinting – ovvero una tipologia di apprendimento che si verifica in ogni individuo dalla nascita – .

Esso rappresenta lo stabilirsi di un legame di attaccamento con una figura di riferimento (caregiver), ed è fondamentale alla crescita e alla sopravvivenza degli esseri umani che nei primi 8-9 mesi di vita stabiliscono e creano questo legame.

Gli studi dello psicoanalista Renè Spitz sui bambini degli orfanotrofi dimostrarono quanto questo legame di attaccamento e lo stabilirsi di questo imprinting, sia indispensabile.

I bambini privati d’amore e d’affetto svilupperanno sentimenti di tristezza e angoscia; la mancanza di un saldo legame di attaccamento interferirà sul corretto ritmo sonno-veglia e saranno persuasi da sentimenti negativi e convinti di non meritare l’amore dei loro genitori.

Le conseguenze della deprivazione affettiva indurrà un dolore che si ripercuoterà sulle relazioni e i sui comportamenti futuri.

Dal rifiuto psicologico dei genitori alle conseguenze nella vita futura dell’adulto

Qualunque sia il motivo che induca il rifiuto psicologico dei genitori di avere un figlio – come storie familiari di violenze o abusi di uno dei genitori sino alla mancanza di tempo da dedicare ad un bambino a causa dei vari obblighi professionali. Non solo, ma si crea anche una diagnosi di squilibrio psicologico del bambino con conseguenze nella vita futura che saranno letali e potranno indurre a diverse reazioni.

Un bambino che riceve amore sa donare amore, mentre se un bambino manca di amore e di affetto, può riprodurre lo stesso modello di comportamento da adulto, divenendo apatico e sviluppando la sua indifferenza verso la sofferenza degli altri.

Potrebbe entrare in uno stato di freezing, non sentire il dolore degli altri e comportarsi in un modo totalmente privo di empatia, anche influenzando le sue relazioni sociali.

Un bambino non amato, come diventa da adulto?

Un bambino non amato proverà un senso di vergogna che l’ho accompagnerà per il resto della vita, non si sentirà mai abbastanza amato e desiderato.

Il senso di inadeguatezza e la bassa autostima lo accompagneranno lungo il percorso della vita. Comportamenti antisociale e delinquenziali potrebbero verificarsi per attrarre attenzione dell’altro e chiedere aiuto.

Secondo lo psichiatra Serge Lebovici:

“una persona che non ha ricevuto amore durante l’infanzia avrà sempre la sensazione di non meritare il meglio e non riesce a prospettare una carriera brillante o in una relazione romantica di successo”

Il potere dell’amore e’ veramente infinito, permette di aumentare il potenziale di ciascun individuo e di manifestare i propri desideri in modo sano. Amarsi e amare gli altri, porta a realizzare tutto quello che si vuole molto più rapidamente.

Di fatto la mancanza di amore nell’infanzia influenza il comportamento in amore nell’età adulta. L’amore è il motore che ci rende fedeli e la forza motrice degli esseri umani.

Le persone alle quali è mancato l’amore, cresceranno in un vuoto emotivo, troveranno difficile esprimere i loro sentimenti e svilupperanno delle relazioni interpersonali inadeguate.

Queste persone sono sempre alla ricerca di amore e qualunque amore risulta sempre inadeguato e insufficiente.

La mancanza d’amore è legata a doppio filo con i comportamenti aggressivi. Un bambino che ha sofferto di una mancanza di amore può sviluppare un comportamento aggressivo da adulto, specialmente se è cresciuto in un ambiente violento e a sua volta aggressivo. Di conseguenza, svilupperà un comportamento aggressivo nei confronti degli altri, sarà prevenuto e userà spesso parole dure contro coloro che si sentirà minacciato o potrebbero ricordargli un periodo doloroso della sua infanzia.

E tu, che adulto sei diventato?