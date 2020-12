Antonella Clerici si accascia sulla sedia in diretta: ‘Ho un mancamento’

Improvviso mancamento per Antonella Clerici durante la diretta della seguitissima trasmissione culinaria. Ecco tutti i dettagli dell’accaduto.

È sempre Mezzogiorno è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Condotto da Antonella Clerici, vede quotidianamente volti celebri del mondo della cucina, ricette sempre nuove e coinvolgenti giochi con succosi montepremi per i suoi telespettatori.

Gelo in studio durante uno degli ultimi appuntamenti del format culinario. Per la serie, il bello della diretta, la puntata del 16 Dicembre ha visto la conduttrice protagonista di un ‘mancamento’.

Ecco cosa è successo all’amatissima conduttrice.

Antonella Clerici si accascia sulla sedia

Durante la puntata è andato in onda come di consueto il gioco a premi ‘Bonsai’, attraverso cui chi indovina il numero corretto di foglie ha la possibilità di vincere un ricco montepremi in buoni spesa.

A partecipare al gioco è la Signora Rosa da Avellino, la quale fortunatissima è riuscita ad indovinare il numero esatto delle foglie del bonsai, portandosi a casa 5’650 euro in buoni spesa.

Per l’incontenibile gioia verso Antonella Clerici ha esclamato improvvisamente:

“Aspetta che mi siedo perchè ho un mancamento”

Tantissima anche la felicità della Signora Rosa che dopo la succulente vincita trascorrerà un bel Natale.

Il dramma della conduttrice

Dopo la gioia della vittoria emerge il dramma della conduttrice. Un dramma condiviso però anche dalla stragrande maggioranza dei suoi fedeli telespettatori.

A causa della pandemia, infatti, moltissime famiglie italiane vivranno le vacanze natalizie lontani dai propri cari. Una condizione non semplice per nessuno ma necessaria per contrastare il Covid:

‘Sará diverso un po’ per tutti, ma per una giusta causa’

E ancora:

‘è per tutti una sofferenza’

Ha concluso così il suo intervento la presentatrice di The Voice of Italy Senior con tono amaro, sotto intendendo l’importanza di rispettare le norme di prevenzione per proteggere non solo chi amiamo ma anche chi ci circonda.