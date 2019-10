Mamma si suicida dal Ponte d’Augusto a Narni: comunità sotto shock

Una comunità sotto shock per una mamma suicida dal ponte di Narni. Ma perché questo gesto estremo?

Mamma si suicida in preda alla disperazione dal Ponte di Narni, con la testimonianza di un passante che non ha potuto fare nulla per lei.

La terribile morte della mamma di Narni

La donna aveva 38 anni ed era originaria di Amelia, in provincia di Terni. La sua una famiglia normale composta da un marito e una bimba di otto anni.

Un uomo questa mattina mentre passava dal Ponte d’Augusto ha assistito alla terribile scena senza poter far nulla. Hanno raccontato i media locali e agli inquirenti di aver visto una auto fermarsi proprio sopra il ponte dalla quale è scesa una donna.

La stessa in fretta e furia si è diretta verso il guardrail per scavalcarlo e buttarsi giù nel vuoto, tra la vegetazione. Immediata la richiesta di aiuto lanciata dal testimone e l’arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Terni. Sono accorsi successivamente il marito e i familiari, stretti in un grande dolore.

Perché si è suicidata?

Dalla testimonianza e modalità del gesto tutto ha condotto verso il suicidio volontario. La causa che l’abbia spinta a compierlo sono ancora sconsciute ma è emerso che da qualche tempo fosse in cura, per alcuni problemi di natura psicologica.

La comunità è sotto shock e ora il padre dovrà raccontare alla piccola, quanto accaduto alla sua mamma.