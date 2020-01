Mamma morta prima del parto a Palermo: deceduto anche il suo bambino

Una storia tristissima quella della mamma morta prima del parto a Palermo. Ora anche il suo neonato è deceduto

Rosalia Nuara è la mamma morta prima del parto a Palermo. Un dramma che oggi si aggiunge ad un altro, perchè anche il suo neonato è deceduto dopo alcune ore.

La triste morte di Rosalia Nuara

Rosalia Nuara aveva 40 anni – diabetica – ed è morta nella notte tra venerdì e sabato, mentre era in attesa di partorire presso la Clinica Triolo Zancla di Palermo.

Come si evince anche su Today, la donna si trovava in attesa di partorire quanto da un momento all’altro le sue condizioni sono precipitate ed è andata in arresto cardiaco. Nonostante l’intervento urgente del rianimatore di turno e dei colleghi – la donna è deceduta.

I medici sono riusciti a far nascere il bambino e il dottor Luigi Triolo ha spiegato l’accaduto:

“Durante i controlli, ci siamo resi conto che il bambino era ancora vivo e abbiamo eseguito un parto cesareo di urgenza”

Evidenziando di aver fatto il possibile per salvare la mamma:

“io stesso ho chiesto che venisse fatta l’autopsia per verificare la causa della morte”

Dalle prime indiscrezioni, sembra che la donna – ricoverata insieme ad altri pazienti, abbia accusato un malore dopo essersi recata in bagno – svenendo senza più riprendere i sensi.

Si apprende che la mamma fosse sotto osservazione all’interno della clinica privata in quanto diabetica, al fine di poterla aiutare a portare la sua gravidanza a termine giusta oramai al sesto mese.

La morte del neonato

Il quotidiano informa che anche il piccolo neonato non è sopravvissuto, decedendo poche ore dopo la sua mamma. I medici anche in questo caso hanno fatto il possibile, senza però riuscire a salvarlo.

Il piccolo era in terapia intensiva e le sue condizioni erano molto critiche. Un grande dolore per il marito della donna, la famiglia e gli amici più cari.