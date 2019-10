Grave Lutto nel mondo del cinema, addio ad uno degli attori di Mamma ho riperso l’aereo: i messaggi di cordoglio sui social

Lutto nel mono del cinema, addio ad uno degli attori più amati e apprezzati della televisione americana: Rip Tylor. Celebre il suo ruolo nel film campione di incassi Mamma ho perso l’aereo.

Lutto nel cinema: addio a Rip Tylor

La scorsa settimana, Rip Tylor è stato trasportato all’ospedale “Cedars Sinai Medical Center” di Los Angeles in seguito ad un attacco cardiaco. La notizia ha fatto preoccupare non poco i fan dell’attore. Dopo pochi giorni dal suo ricovero nella struttura privata Rip Tylor si è spento all’età di 84 anni. Conosciuto nell’ambiente cinematografico anche con il nome “The king of confetti”. Per quale motivo? L’uomo era solito lanciare coriandoli nei corridoi degli studi televisivi.

Nella sua lunga carriera ha preso parte a numerosi film di successo ed è noto soprattutto per la sua vena comica. Sul grande schermo ha debuttato con il film “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York“, mentre nel 1994 entrò a far parte del cast italiano del film di Ezio Greggio “Il silenzio dei prosciutti”.

Carriera dell’attore

Ma raggiunge maggiore successo nella trilogia del film”Jackass” (The Movie, Jackass Number 2 e Jackass 3D). L’attore ha recitato anche in alcune serie televisive come “Will & Grace“, “Zack e Cody al Grand Hotel“, “Una mamma quasi perfetta“. Rip Tylor ha ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1992. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte dei fan.

