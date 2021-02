Chi è la mamma di Antonio Spinalbese, il fidanzato di Belén Rodríguez – FOTO

Ecco tutto quello che sappiamo sulla madre dell’hair stylist e attuale compagno della modella argentina più famosa d’Italia.

Antonio Spinalbese è ormai uno degli uomini più chiacchierati d’Italia, per via della sua relazione in corso con la showgirl argentina Belén Rodríguez.

Tutti scavano sulla sua vita privata, della quale si conosce davvero poco. Qualche giorno fa, però, l’hair stylist è uscito allo scoperto e ha presentato la madre al mondo intero.

Scopriamo tutto sull’altra donna della vita di Antonio Spinalbese, la madre alla quale il giovane hair stylist è legatissimo!

Chi è la mamma di Antonio Spinalbese

La donna non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo e non era mai comparsa sui social prima d’ora.

I fan della coppia formata da Antonio Spinalbese e Belén Rodríguez hanno avuto modo di conoscerla tramite alcuni scatti postati qualche giorno fa dalla modella argentina.

Le foto in questione erano state caricate tra le storie di Instagram di Belén, in occasione del compleanno del fidanzato, che ha compiuto 26 anni, 10 in meno di lei.

La foto della madre spopola sul web

La donna è giovanissima, bionda e in gran forma. Somiglia moltissimo ad Antonio, che ha messo al mondo ben 26 anni fa.

Oltre a lui, ha cresciuto anche la piccola Lucia, la sorellina di Spinalbese, alla quale l’hair stylist è molto legato.

Dalle foto caricate dalla conduttrice di Tu sì que vales, è evidente che il legame tra Antonio e la madre sia davvero solido e indissolubile.

Della donna si hanno pochissime informazioni e non se ne conosce neppure il nome.

Antonio e la modella argentina sono davvero esposti a livello mediatico ed è comprensibile che la madre dell’hair stylist voglia restare nell’anonimato.

Ciononostante, non poteva rinunciare a mostrarsi in occasione del compleanno del figlio, che ha raggiunto una tappa importante della sua vita.