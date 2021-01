La tragedia ha scosso l’America.

Incomprensibile eppure è quanto accaduto in West Virginia, ad uccidere quelle giovani vite la mano della mamma armata di fucile.

La donna era una giovane di 25 anni madre di 5 bambini, tre suoi due nati dalla precedente relazione del marito.

Oreanna Myers, prima di togliere la vita ai suoi cinque figli e di suicidarsi dopo ha scritto un biglietto al marito:

“Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni”.