“Ci è rimasto male”, emergono le parole della madre del ragazzino insultato: pronta ad un incontro faccia a faccia

La mamma del bambino insultato è pronta a incontare la persona che ha offeso suo figlio e spiega la sua reazione dopo la partita

La mamma del bambino insultato durante la partita di pallone spiega le reazioni del figlio e chiede un incontro con la madre che lo ha insultato.

Insulti razzisti a un ragazzino di 10 anni

Sabato scorso sarebbe dovuto essere un giorno di festa tra i pulcini che giocavano a pallone, ma qualcosa non è andato secondo i piani. In un piccolo stadio della Brianza durante la partita dell’Aurora Adesio Calcio e della Sovincese una mamma ha urlato a uno dei ragazzini avversari alla squadra del figlio:

“ne**ro di M***a”

Tra gli spalti tantissime polemiche e fervore, mentre in campo il ragazzino ha continuato a giocare mostrando una grande forza d’animo. La Sovincese ha dato il via ad una indagine interna per individuare chi sia stata l’autrice del gesto.

L’Assessore Regionale dello Sport evidenzia:

“servono provvedimenti seri contro i genitori violenti e aggressivi, senza escludere la possibilità di una daspo”

Le parole della madre del bambino insultato

La mamma del piccolo ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera spiegando la reazione e le sensazioni del figlio dopo il gravoso fatto:

“mio figlio non ci ha fatto caso e ha continuato a giocare”

Evidenziando che un episodio così grave non fosse mai accaduto tanto da parlarne subito con lui insieme al marito:

“ci è rimasto male ovviamente ma ha capito di non essere lui ad avere torto”

Pronta ad incontrare l’autrice del gesto che ha scatenato una grande polemica, termina dicendo che questi problemi debbano essere sempre affrontati: