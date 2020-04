La Capitale sta tornando in mano agli animali, l’ultimo caso vede per protagonisti mamma anatra coi suoi pulcini, che tranquillamente passeggiano sul Lungotevere a Roma.

La città di Roma è stranamente silenziosa e gli animali sono tornati e l’ultimo avvistamento, riguarda una mamma anatra coi suoi pulcini sul Lungotevere Aventino. La capitale oramai libera dal traffico e dalle persone, lascia spazio agli animali. Molti sono gli scatti o i video rubati dai romani che sono in isolamento, dove ci mostrano molti animali a spasso per Roma.

I molti scatti degli animali a spasso per Roma

La nostra capitale è deserta, avvenimento molto raro e questo ha permesso a molti animali di prenderne possesso. La mamma anatra coi suoi pulcini sono diventati protagonisti di un video che è diventato virale, attraverso i social network. La famigliola sta passeggiando sul Lungotevere Aventino, nei pressi del Colosseo e dei Fori Imperiali. Solitamente è una zona molto trafficata, ma ora è assolutamente silenziosa quasi spettrale.

I vari avvistamenti di animali

Grazie alle disposizioni dei vari decreti anche i romani sono costretti a fermarsi in casa, per contenere l’epidemia da Covid 19. Ora con gli spostamenti ridotti all’essenziale o urgenze, gli animali possono sfruttare gli spazi privi di persone. Oltre alle strade, possono andare visitare aree verdi, parchi che sono chiusi al pubblico.

Giorni fa sono diventate virali le foto di altre anatre selvatiche che nuotavano felici nell’acqua cristallina del Fontanone del Gianicolo. Ma sono state viste anche in altre fontane come la Barcaccia a Piazza di Spagna.

Non solo anatre selvatiche, moltissimi gabbiani ormai volano in stormi, così come i pappagallini o i parrocchetti, oltre ai cinghiali che passeggiano in branchi grandi in alcune zone più periferiche della città. Spesso si trovano nelle vicinanze dei cassonetti della spazzatura, mentre cercano cibo. Questo succede anche in altre città italiane, e chissà se continueranno a passeggiare col ritorno alla normalità.