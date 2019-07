‘Schiaffi, pizzicotti e terrificanti minacce’ a bimbi della materna: sospesa maestra ad Arezzo – VIDEO

Maltrattamenti su minori, ‘schiaffi, pizzicotti e minacce’, a bambini della scuola materna. Sospesa maestra di Arezzo

Ennesimo caso di maltrattamenti ai danni di piccoli allievi della scuola materna. Stavolta ci troviamo nell’asilo di Valdarno ad Arezzo, Toscana.

La maestra di Arezzo è stata ‘interdetta’ per un periodo di un anno, nell’esercizio della professione di Educatrice a seguito dei comprovati maltrattamenti su bambini d’asilo.

Maestra di Arezzo, le indagini e i risultati inquietanti

Le indagini in merito ai maltrattamenti della maestra di Arezzo sono partite a seguito delle denunce da parte di alcuni genitori, che come spesso accade in questi casi si sono accorti di comportamenti anomali da parte dei piccoli, che si facevano portavoce di episodi agghiaccianti.

Così le famiglie dei minori si sono subito rivolti alle forze dell’Ordine Aretine. Le indagini sono state coordinate dal Procuratore capo Roberto Rossi e dal Sostituto Procuratore Elisabetta Iannelli.

Questi al fine di incastrare la maestra hanno monitorato la struttura, montando delle videocamere di videosorveglianza, dalle cui registrazioni sono state confermati i maltrattamenti verso i piccoli e indifesi allievi della scuola materna di Valdarno.

Le immagini choc dei maltrattamenti

Le immagini raccontano, di ripetuti schiaffi al capo, pizzicotti, urla e minacce dell’arrivo di un ‘presunto dottore’.

Le violenze in questione avvenivano quando la maestra di Arezzo si trovava da sola, in assenza delle altre educatrici, durante il cambio del pannolino per costringerli con la forza a stare fermi, o poco prima del riposino pomeridiano.

A tal proposito i Carabinieri hanno predisposto, come già accennato, la sospensione della donna per il periodo di un anno, nell’arco del quale non potrà esercitare alcun tipo di professione inerente al campo dell’istruzione e cura.

Sono in atto ulteriori indagini al fine di stabilire se la ‘maestra’ sia in possesso o meno, dei titoli di studio e abilitazione idonee all’esercizio della professione, in attesa del processo.

Ecco le immagini choc dei maltrattamenti ai danni dei piccoli allievi – (Fonte video: Repubblica):