Maltrattamenti anziani, a Ragusa la casa di riposo da incubo: botte e insulti

A Ragusa si registra un grave caso di maltrattamenti anziani dentro una casa si riposo da incubo, tra botte e insulti. Ecco cosa è successo

I maltrattamenti anziani a Ragusa registrano un grave caso, tra botte e insulti che portano l’attenzione verso una realtà molto grave.

Anziani picchiati e insultati a Ragusa

Una casa di riposo con persone malate di Alzehimer hanno vissuto il loro incubo peggiore, tra schiaffi – insulti e gravissime situazioni di violenza.

Alcune persone hanno fatto denuncia, dopo i racconti confusi dei pazienti e allertato la Polizia che ha prontamente indagato sulla vicenda. Grazie alle testimonianze e filmati delle telecamere di videosorveglianza sono state scoperte le azioni violente nei confronti degli ospiti della casa di riposo.

Insulti, spintoni, maltrattamenti e altre scene orribili che la Polizia ha rilevato dai filmati:

“testa di m***a” “se non ti lavi ti ammazzo” “mi fai schifo” “puzzi come una bestia”

Per poi altri gravi atti dopo che una donna – per esempio – non è stata portata in bagno di notte, umiliata e minacciata di morte per aver disturbato il sonno di una delle persone preposte.

Non solo, una di queste si è anche sdraiata sopra un’ospite al fine di non farla alzare e sono solo alcune delle scene che quotidianamente si consumavano all’interno della struttura.

Le condanne per tre donne della casa di riposo

La Polizia ha arrestato due donne e per una terza ha predisposto l’obbligo di firma in questura, con l’accusa di maltrattamento su anziani.

Antonio Ciavola – Capo della Squadra Mobile – assicura che le tre donne subiranno la giusta pena, per questo reato nei confronti di persone indifese.