Strattonati e imboccati a forza, orrore all’asilo di Cernobbio: chiuse le indagini sulle due maestre

Maltrattamenti all’asilo di Cernobbio con due maestre che non solo strattonavano i bambini ma li imboccavano a forza. Che cosa è stato deciso per loro?

Maltrattamenti all’asilo nei confronti dei bambini di Cernobbio da parte di due maestre. Mentre la prima è già stata condannata a 4 anni, in queste ore è arrivata la sentenza per la seconda.

La condanna alla maestra a quattro anni

Quattro anni di reclusione per la maestra che dal 5 febbraio sino al 27 marzo 2019 ha maltrattato in ogni modo bambini tra i 3 e i 18 mesi. I piccoli, come emerso dai video della sorveglianza, sono stati strattonati – maltrattati e imboccati a forza: non solo, perché sono stati anche schiaffeggiati e scossi in maniera energica.

Il comportamento della maestra, come hanno evidenziato gli inquirenti, è risultato essere violento in ogni circostanza anche solo mentre sedeva loro nel seggiolone o svolgeva altre azioni.

Grazie a tutti gli elementi che sono stati raccolti dai militari dell’arma dei Carabinieri, la donna era stata allontanata dalla struttura con la condanna in primo grado.

La donna si era scusata per quanto commesso, sottolieando che dietro questo comportamento ci fossero dei gravi problemi personali.

La decisione sulla seconda maestra

Sono state svolte delle indagini anche sull’altra maestra della struttura ed è ora accusata del medesimo reato da parte della Procura di Como.

Dalle immagini delle telecamere hanno evidenziato la colpevolezza della collega, assegnata al reparto lattanti all’interno dell’asilo nido della provincia di Como. Stessa modalità, con strattonamenti e bambini imboccati a forza.

Ora la maestra dovrà dare la propria versione agli inquirenti, alla presenza dei suoi avvocati.