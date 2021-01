Maltrattamenti ai bambini dell’asilo, due maestre a processo: alunni presi a schiaffi e minacciati

Alle due insegnanti sono stati notificati gli atti di chiusura della indagini che le vedono imputate.

L’inchiesta dei carabinieri di Rivoli era partita a seguito della denuncia dei genitori di alcuni alunni dell’asilo.

Maltrattamenti ai bambini dell’asilo

Bambini vittime di violenze, aggressioni verbali e strattonamenti da parte delle loro insegnanti.

È il drammatico resoconto di quanto avveniva in un asilo di Rivoli, in provincia di Torino.

A far avviare le indagini, che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due insegnanti, sono state le denunce di alcuni genitori.

Condotte violente e minacce contro i bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni sembra fossero all’ordine del giorno nella struttura scolastica.

Tutto sarebbe iniziato nel 2019, quando alcuni alunni della scuola materna avrebbero iniziato a manifestare scarsa voglia di andare all’asilo e comportamenti anomali.

Un campanello d’allarme, che non è rimasto inascoltato e così, da quegli episodi, sono iniziati i sospetti dei genitori, che sono diventati certezze, quando i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.

Stando a quanto appurato nell’inchiesta, le maestre avrebbero schiaffeggiato e minacciato in particolare una decina di bambini, che frequentavano l’asilo di Rivoli.

Notificati gli atti di chiusura delle indagini: si attende la decisione del pm

Come riferisce anche Fanpage, questa mattina sono stato notificati gli atti di chiusura dell’inchiesta alle due insegnanti, che risultano ora indagate per maltrattamenti su minori.

Le due maestre, insieme ai loro legali, dovranno ora produrre memoria difensiva da consegnare al pm.

Sarà poi il pubblico ministero a decidere se far partire la richiesta formale di rinvio a giudizio per l’eventuale processo a carico delle due imputate o se non dare il via al procedimento.

Intanto, le famiglie dei bambini hanno annunciato che si costituiranno parte civile nell’eventuale processo a carico delle due insegnanti.

L’ultimo episodio di maltrattamenti ai danni dei bambini dell’asilo si è registrato ad Arzachena, in provincia di Sassari.

Per approfondire la vicenda, clicca qui.