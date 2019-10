Maltrattamenti a scuola, “Il demonio vi viene a prendere”: maestra accusata di minacce e insulti

Maltrattamenti a scuola a Roma, dove una maestra ha riempito i suoi alunnni di insulti e minacce: ora è indagata

Maltrattamenti a scuola per dei bambini che frequantavano le elementari a Roma. Tra minacce e insulti, ecco cosa è accaduto.

Bambini umiliati dalla maestra

I piccoli erano talmente terrorizzati da non voler più andare a scuola, passando da stati di ansia pronfonda sino alla paura di andare a dormire. Lei voleva che stessero zitti e buoni, ma invece di utilizzare un metodo educativo ha deciso di terrorizzarli e insultarli:

“se parlate male della maestra, la notte il demonio vi prenderà per i capelli insieme ai vostri genitori e vi porterà nel fuoco dell’inferno”

Diversi gli episodi che hanno investito i bambini, che si sono sentiti anche aggettivare con termini offensivi come brutti, asini, bugiardi e insopportabili. Non solo, uno degli episodi più sconcertanti è nei confronti di un bambino che è stato insultato per il colore della sua pelle – denigrandolo davanti a tutti.

La donna, emerge dai vari media che riportano la notizia, non sarebbe stata aggressiva solo con i bambini ma anche con le colleghe che hanno cercato di riprenderla per il suo comportamento.

Le indagini e l’accusa contro la maestra

Un fatto drammatico che risale al 2015 dove i genitori hanno sporto denuncia. Le varie indagini hanno portato alla sua accusa per aver provocato nei bambini stati di ansia – paura – carenza del sonno – sofferenza.

Il pubblico ministero ha ricostruito i fatti e tutte le famiglie della classe si sono costituite parte in causa per il procedimento giudiziario.