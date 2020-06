Maltempo, tutte le Regioni interessate per l’8 giugno

Domani, 8 giugno, è prevista una forte ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diramato l’allerta per alcune regioni. Vediamo quali.

Il maltempo sarà caratterizzato da forti piogge e temporali. Interessato il Nord quanto il Sud Italia.

Allerta meteo

Una forte ondata di maltempo ha interessato, in queste ore, già il nord Italia. Domani, però, la perturbazione si sposterà verso le regioni centrali e meridionali. Il mal tempo sarà caratterizzato soprattutto da piogge e forti venti. In pratica, la perturbazione del nord Italia scenderà verso sud.

La Protezione Civile ha deciso di diramare l’allerta meteo a causa delle possibili condizioni avverse del tempo che potrebbero essere pericolose per le persone. Lombardia e Friuli Venezia Giulia saranno interessate da un’allerta meteo di tipo arancione.

In Veneto, invece, si assisterà ad un’allerta di tipo giallo come pure in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania e Molise. Previsioni meteo 8 giugno, maltempo con temporali e grandinate

Le previsioni per i prossimi giorni

Domani, 8 giugno, il maltempo interesserà la penisola sin dalle prime ore del mattino. In particolare, si assisterà a fenomeni a carattere temporalesco. Le forti piogge coinvolgeranno soprattutto i settori centro occidentali di Umbria, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo e Molise. Non mancherà una discreta attività elettrica. Localmente, potrebbero presentarsi grandinate e forti venti.

Per le regioni del centro nord Italia, i prossimi giorni della settimana si presenteranno per lo più incerti con nubi minacciose. Al sud Italia, invece, splenderà, per lo più il sole. Una penisola divisa in due, come accade di frequente.