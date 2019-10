Ondata di maltempo in Sicilia: morto un agente penitenziario a Noto. Torrente straripato a Ispica

Maltempo flagella la Sicilia: trovato morto un agente penitenziario a Noto. Torrente tracimato a Licata

Maltempo in Sicilia

Non si placa l’ondata di Maltempo in Sicilia. Le zone meridionali e orientali dell’isola sono state interessate da piogge torrenziali e fenomeni temporaleschi molto violenti.

La strada provinciale 19 è stata chiusa in via preventiva dalle forze dell’ordine. Inoltre, numerosi allagamenti si sono verificati in diversi comuni. A Ispica si è aperta una gigantesca voragine nel terreno e diverse famiglie sono state evacuate. Nel comune ragusano è straripato un torrente lungo la statale 115; il fiume d’acqua ha travolto molte auto, intrappolando gli automobilisti. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 8 persone, rimaste bloccate dal maltempo.

Un morto a Noto

A Noto si è registrata un’altra vittima. Si tratta di un agente di polizia penitenziaria di cui si erano perse le tracce la sera di venerdì, in contrada Stafenna. L’uomo, 52 anni, lavorava nel carcere di Noto. Nella serata di ieri, terminato il turno di lavoro, stava rientrando nella sua abitazione a Rosolini, quando il fiume Tellaro, esondato per via delle forti piogge, lo avrebbe travolto.

Le forze dell’Ordine hanno ritrovato la sua auto e alcuni suoi oggetti personali, tra cui il telefonino, prima della tragica scoperta. Il corpo senza vita dell’agente è stato ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo in cui aveva fermato la sua vettura. L’ipotesi più plausibile è che la vittima sia scesa dall’auto, incamminandosi a piedi. L’ondata del fiume in piena potrebbe averlo travolto, non lasciandogli scampo.

Previste ancora piogge e temporali per la giornata di oggi: prolungata l’allerta rossa per le province di Enna, Catania e Messina. Molte le scuole dell’entroterra rimaste chiuse; inoltre, si è scelto di rimandare alla giornata di domani l’apertura della Fiera dei Morti a Catania.