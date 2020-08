Maltempo a Messina, frana sulla strada panoramica dello Stretto

Un’automobile è stata colpita dalla terra franata. In corso le operazioni per liberare le strade. Diversi i negozi e gli appartamenti allagati.

La bomba d’acqua, caduta questa mattina sulla città di Messina, ha provocato una frana, che è crollata sulla strada panoramica dello Stretto.

Bomba d’acqua sulla città di Messina

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina sulla città di Messina. La bomba d’acqua, come riferisce anche Skytg24, ha provocato una frana, che ha investito la strada panoramica dello Stretto.

Al momento non ci sarebbero feriti. Un’auto è stata investita dalla terra franata, ma il conducente sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Forze dell’ordine e vigili del fuoco sono al lavoro per liberare le strade ed accertare che non vi siano vittime.

Diversi i torrenti esondati, a seguito delle forti piogge, che hanno provocato allagamenti di abitazioni e negozi.

Amministrazione comunale lancia l’allerta meteo

Intanto l’amministrazione comunale ha allertato la popolazione, invitando i cittadini alla prudenza negli eventuali spostamenti. Particolarmente temuti sono i rischi idrogeologici di eventuali frane e smottamenti.

Tante le auto che hanno dovuto farsi spazio tra i detriti e il fango che si è accomunato sulle arterie della città.

In tarda mattinata in città è tornato il sole, facilitando le operazioni delle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di controllo.