Italia investita dal maltempo, allerta rossa su molte zone: quali sono le previsioni per la settimana

E’ allerta rossa per il maltempo che sta investendo l’Italia in questi giorni tra scuole chiuse e disagi. Quali le previsioni della settimana?

L’Italia è investita dal maltempo che crea non poca paura e disagi. Record a Venezia e allerta rossa al sud: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni.

Allerta rossa, acqua alta e scuole chiuse

L’Italia è in ginocchio e la maggior parte delle Regioni sono in allerta rossa per tutti i disagi che stanno emergendo con scuole chiuse per sicurezza.

L’allerta rossa interessa le Regioni di

Calabria

Basilicata

Sicilia

L’allerta gialla interessa

Lazio

Umbria

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Veneto

Toscana

Sardegna

Le scuole continueranno a restare chiuse sino a nuovo ordine in molti Comuni, tra cui Taranto – Lecce – Napoli – Venezia – Catanzaro – Reggio Calabria. Non solo scuole ma anche estrema difficoltà di circolazione per le zone colpite vento e forti piogge.

Non mancano i disagi su Roma dove ci sono tantissime strade allagate e strade chiuse per incidenti che hanno mandato il traffico in tilt.

Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate, con Aliscafi e traghetti bloccati. Non meglio la situazione per Lipari dove un fiume di pomice ha allagato a maggior parte delle località.

Matera è allagata e sulla vicina Montepontino c’è stata una tromba d’aria che ha colpito e spaventato gli abitanti con caduta di alberi e pali della luce. Il vento ha soffiato per 150Km/h e le strade dei Sassi sono diventati fiumi in piena.

Venezia è invasa dall’acqua alta, con previsioni di alzata sino a 150 centimetri come non succedeva da tantissimi anni. Situazione difficile anche in Sardegna e a Napoli per il vento fortissimo e le piogge battenti.

Quali sono le previsioni per la settimana?

Secondo gli esperti per questa settimana non è previsto un miglioramento, con l’arrivo della neve abbondante all Nord.

Nella giornata di domani non mancheranno ancora piogge eccezionali e vento forte soprattutto al Sud con rischio allagamenti. Le condizioni saranno ancora severe e da tenere sotto controllo, con allerta in tutta Italia.