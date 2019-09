Maltempo in Spagna, strade allagate e disastri: il bilancio delle vittime sale vertiginosamente

Il maltempo in Spagna ha creato un vero e proprio disastro, con il bilancio delle vittime che sta salendo vertiginosamente. Ecco cosa è accaduto

Il maltempo in Spagna non sta lasciando scampo ai tantissimi residenti: tutto allagato, macchine sotto l’acqua e un bilancio dei morti che sta salendo vertiginosamente.

Il disastro del Sud Est spagnolo

Una forte perturbazione si è abbattuta sulla parte del Sud Est spagnolo che ha causato forti nubrifragi e inondazioni. I media spagnoli riferiscono la gravità della situazione e le immagini che arrivano sono a dir poco agghiaccianti.

Auto completamente sommerse dall’acqua, case allagate e gente che scappa in cerca di aiuto. Sino a questo momento in morti accertati sono cinque.

Un uomo ha ignorato gli avvertimenti da parte delle Forze dell’Ordine e ha deciso di prendere ugualmente il sottopassaggio, restando bloccato in auto durante l’allagamento. Stessa modalità per un altro uomo, annegato anche lui dentro un tunnel che si è allagato.

Un uomo e una donna sono stati invece trascinati via dalla furia della corrente, incastrati in auto e morti per annegamento. El Pais non lascia tanti dubbi in merito e, tutta la zona, sembra essere stata inghiottita dalla furia dell’acqua e dei nubifragi.

Le zone colpite sino ad ora sono Murcia, Alicante, Valencia e Almeria. 200 litri di pioggia per metro quadrato e 200 i militari che sono allerta con 100 veicoli, pronti a scendere in campo per l’emergenza.

L’evacuazione ha riguardato almeno 3500 persone e la furia sembra non essersi ancora placata. Bisognerà vedere nelle prossime ore se il bilancio dei morti salirà nuovamente.