Maltempo in Liguria: frane, evacuazioni e torrenti esondati

Fortissimo maltempo in Liguria che anche questa notte ha portato ad evacuazioni e torrenti esondati. Confermata l’allerta anche per la giornata di oggi

La situazione del maltempo in Liguria è nuovamente molto grave tra evacuazioni e torrenti esondati, con strade allagate e numerosi disagi per la popolazione.

La situazione in Liguria

La situazione non è delle migliori e, come da ultimo aggiornamento di Meteo.it e TgCom24, l’allerta è estesa anche nella giornata di oggi.

Sono state chiuse molte strade nel savonese colpita da frane e torrenti esondati, mentre i voli aerei sono stati dirottati all’aeroporto di Genva.

La situazione più grave è sulla parte di Ponente, infatti a Sanremo è esondato il torrente Armea mentre a Ventimiglia in Nervia: oggi è attesa la piena del Roya.

Una frana ha colpito Badalucco – Imperia – e 10 famiglie sono state costrette all’evacuazione delle proprie abitazioni. Il Sindaco di Sanremo – Biancheri – avverte che la situazione è ancora critica in merito ai torrenti, dopo l’esondazione dell’Armea che ha isolato alcune abitazioni.

Sul tratto di autostrada tra Genova Est e Genova Ovest si è aperta una buca sull’asfalto. I tecnici hanno provveduto alla costruzione di un cantiere di emergenza per riparare immediatamente la parte compromessa: questo però ha portato numerosi problemi alla circolazione.

I voli in arrivo all’aeroporto di Genova sono stati dirottati su altre città, mentre altri in partenza sono stati cancellati per motivi di sicurezza.

La provincia di Savona è devastata da frane e allagamenti. Un esempio tra tutti Alassio, dove i vicoli che conducono al mare sono stati chiusi.

Qui tutte le informazioni sul resto d’Italia e sulla disposizione delle scuole chiuse per oggi sabato 21 dicembre.