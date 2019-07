Maltempo in Italia, tromba d’aria e fulmini: due donne morte a Roma e Alto Adige

Sono due le donne morte dalla furia del maltempo in Italia e i disastri non si fermano qui. Ecco tutto quello che sta accadendo nel nostro Paese

Il maltempo in Italia ha devastato tutto e due donne sono morte per la sua furia. Vediamo insieme tutti i disastri.

Disastri in tutta Italia, muore una donna fulminata

Il nostro Paese è in ginocchio, dopo settimane di caldo torrido l’arrivo del maltempo ha causato pioggia, grandinate record, vento e disastri di alto livello.

Bomba d’acqua a Firenze e allagamenti ad Arezzo, nonché gravi temporali e un tetto crollato a Verona del Duomo che – per fortuna – non ha creato gravi danni.

In Alto Adige una turista norvegese stava facendo una gara di corsa in montagna quando è stata colpita da un fulmine, morendo sul colpo. Inutile la corsa all’ospedale di Bolzano perché per la donna non c’è stato nulla da fare.

Paura anche a Verona, dove si è staccata una parte del tetto del Duomo durante una messa – ma per fortuna tutte le persone presenti non hanno riportato danni e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere la zona in sicurezza.

Tromba d’aria a Roma, muore una ragazza in auto

Questa notte una tromba d’aria vicino a Fiumicino ha causato numerosi disastri, ma soprattutto la morte di una giovane ragazza che è stata sbalzata via improvvisamente e violentemente.

Numerosi altri danni nella zona, come auto accartocciate – con nessuno a bordo – voli di detriti – danni ad abitazioni e distributori di carburanti.

Nelle ultime ore l’Atac ha segnalato anche acqua all’interno della Metro di Repubblica e Cipro. I tecnici sono attualmente a lavoro per ripristinare la situazione.