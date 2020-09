Maltempo, bomba d’acqua a Roma: strade allagate e pioggia nella metro

Un violento nubifragio si è abbattuto in serata sulla capitale. Allagato il Raccordo Anulare e diverse fermate della metro A.

Ad Ardea, è volato via il tetto di un supermercato. Interrotte anche alcune linee del tram.

Nubifragio sulla capitale

Una bomba d’acqua si è abbattuta nella serata di mercoledì sulla città di Roma. Come riferisce anche Tgcom24, tanti i disagi causati nella capitale dalla violenza dell’acqua.

La Cassia ed il Raccordo Anulare si sono completamente allagati. La pioggia si è infiltrata anche in diverse fermate della Metro A, tra Ottaviano e Battistini.

Le stazioni di San Giovanni e Manzoni sono state chiuse per allagamento. Disagi anche nella circolazione dei tram. Per quanto riguarda le linee della metropolitana, la linea A è stata quella maggiormente colpita. Sono infatti state chiuse le stazioni di Manzoni, San Giovanni-Colli Albani e Vittorio. La linea C era stata chiusa nel pomeriggio per un guasto alla linea elettrica.

Le strade si sono completamente allagate: diversi gli automobilisti, che per evitare di restare impantanati nel traffico, hanno percorso le strade contromano.

Istantanee di trasporto pubblico a Roma: Linea 013 – Roma Tpl – una mattina di pioggia. Un commento a caso: "Che azienda di merda! E noi siamo costretti a viaggiarci in questo schifo disumano" https://t.co/L8ukLuDW6H pic.twitter.com/ksdg0DKFDZ — il treno roma lido (@iltrenoromalido) September 23, 2020

Crollato il tetto di un supermercato

Disagi anche ad Ardea, dove nel pomeriggio è crollato il tetto di un supermercato. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nel crollo, perché i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo.

Al momento del nubifragio, nell’attività commerciale non erano presenti clienti. Il supermercato si è completamente allagato. Tante le richieste d’aiuto arrivate ai vigili del fuoco del comune capitolino.

Rimodulati anche i convogli della Roma-Lido a causa di un ramo che si è abbattuto sulla rete elettrica all’altezza del Torrino.

Intanto, anche per oggi, giovedì 24 settembre, è prevista una nuova ondata di piogge e maltempo.

Sulla capitale sono previsti violenti acquazzoni per tutta a giornata, fino a sera.