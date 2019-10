Maltempo, Italia in ginocchio e allerta rossa in Sicilia: si cerca un...

Allerta rossa in Sicilia a causa del maltempo. Un uomo risulta ancora disperso a Licata: ecco tutti gli aggiornamenti

Ondata di maltempo in Sicilia con scuole chiuse in molti comuni. Allarme per un anziano disperso nell’agrigentino, che fine ha fatto?

Maltempo in Sicilia

È allerta rossa in Sicilia. La parte meridionale e orientale dell’isola sarà interessata da maltempo anche nelle prossime ore. Previsti fenomeni temporaleschi molto violenti. I sindaci di molti comuni dell’entroterra hanno deciso di tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi.

Allerta gialla invece nella Sicilia occidentale e nel capoluogo, colpito ieri da pioggia massiccia, ma senza conseguenze.

Sospesa anche una tratta della circolazione ferroviaria. Dalle 5 di questa mattina e fino alla normalizzazione del meteo, sarà interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì. Chiusa fino alle 12 di oggi la linea Palermo-Trapani.

La situazione resta critica anche nel Ragusano.

Un disperso a Licata

Da giovedì sera un uomo risulta disperso a Licata, nell’agrigentino. Un passante avrebbe notato un paio di ciabatte galleggiare sul letto del fiume Salso. I familiari dell’uomo, un 80enne di Licata, avrebbero riconosciuto le ciabatte.

La ricerca dell’anziano è affidata ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e del Nucleo speleologico. L’ipotesi più plausibile è che sia scivolato nel fiume. Il passare delle ore rende sempre più flebile la speranza di trovarlo anocra vivo.

Continua il maltempo anche ad Alessandria, dove sono state evacuate 123 persone.

Sono due le vittime in Piemonte. Un tassista genovese è morto mentre portava un passeggero a Serravalle. Il passeggero è riuscito a salvarsi. L’altra vittima del maltempo è un 81enne, morto dopo aver impattato con la sua vettura a causa del maltempo. In auto con lui anche la moglie, che, però, è riuscita a salvarsi.

La regione Piemonte ha chiesto lo stato di emergenza.

Nelle prossime ore, intanto, è prevista un’altra ondata di maltempo in Campania ed in Sicilia.