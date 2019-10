Maltempo: scatta l’allerta meteo in diverse regioni d’Italia

Un allerta meteo dovuto a forti piogge, rischio alluvioni e persino nubifragi. Queste le previsioni per domani, lunedì 21 ottobre. Alcune scuole rimarranno chiuse. Vediamo le disposizioni, regione per regione.

Bollino arancione e persino rosso in lungo e in largo la penisola.

Che si debba dire addio al caldo?

Dopo il caldo africano che ha interessato tutta Italia nel corso del mese di ottobre, da domani si potrebbe salutare definitivamente l’estate, almeno al Nord. Secondo i metereologi e, come si evince da Leggo, nelle prossime ore dovrebbero arrivare da Nord diverse masse di aria fredda. Già nel corso della giornata di domenica, era scattata l’allerta meteo arancione nella zona ligure tra Genova e Savona, sulla zona ovest dell’Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Piemonte, sulla zona nord della Lombardia e della Toscana.

Si prevede un lunedì burrascoso

In Liguria, l’allerta meteo arancione si è trasformata in allerta rossa già dalle 20 di domenica sera e continuerà fino alle 15 della giornata di lunedì 21 ottobre. La Protezione Civile ha deciso di chiudere diverse scuole in diverse città del Savonese, Imperiese e Sanremese.

I metereologi di Meteo Expert hanno spiegato che si tratta della perturbazione numero 7 di ottobre. Ad essere interessato, soprattutto il Nord-Ovest fino almeno al 22 ottobre.

Sono attesi entro martedì accumuli di pioggia significativi che localmente potranno toccare picchi di 150-200 litri al metro quadrato.

Condizioni meteorologiche avverse anche sulla Toscana e la Lombardia settentrionale, su Piemonte, Valle d’Aosta. Le piogge avranno forte intensità, fulmini, grandinate e raffiche di vento, anche forti. Scatterà l’allerta arancione

Per quanto riguarda le altre regioni: Venezie, Emilia Romagna e Centro-Sud non vedranno significative precipitazioni. Al Sud, pertanto, le temperature saranno ancora protagoniste, come pure in Sardegna dove potrebbero raggiungersi i trenta gradi.