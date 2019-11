Allerta a Cremona per la piena del Po: la situazione del maltempo in Italia non migliora

Il Maltempo non da tregua allo stivale. Continuano le allerte in diverse città italiane. Il Po è sorvegliato speciale a Cremona dove per le 15 è atteso il livello massimo.

La situazione maltempo non migliora in tutta Italia. A Genova, però, riapre la A26.

Maltempo: nuove allerte

Ieri, 25 novembre, a causa dell’allerta, era stato chiuso il tratto autostradale A26. Oggi, dalle 10:30 del mattino è stato riaperto per volontà della ministra De Micheli. La riapertura, ha interessato una sola corsia per ogni senso di marcia. Il Governatore Giovanni Toti, intanto, come si legge da Ansa, ha richiesto un tavolo per Genova:

“voglio ministri che vengano a Genova, stanziamenti straordinari di miliardi per questa regione e uno scudo legislativo che ci consenta di agire e tranquillizzare i cittadini ma soprattutto mettere in sicurezza l’asset più importante della logistica di questo Paese cioè i 4 porti della Liguria. E lo voglio oggi pomeriggio”.

Purtroppo, il maltempo non si placherà nemmeno domani sulla Liguria dove è prevista una nuova allerta arancione a causa delle forti precipitazioni. Un’allerta che durerà fino alle 18 dall’entroterra fino alla costa. Su bacini piccoli e medi l’allerta torna gialla alle 15 fino alle 18 (per i bacini grandi dalle 6 alle 15).

Allarme a Cremona per la piena del Po

Oggi pomeriggio, attorno alle 15, il fiume Po dovrebbe arrivare a toccare il suo massimo livello di 5,50 m. Già questa mattina il suo livello è salito a 4,34. Allerta rossa a Cremona dove i cittadini erano già stati messi in allerta ieri. Più preoccupanti le condizioni dei comuni rivieraschi: Gerre dè Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo, e poi sul casalasco a Gussola, Torricella del Pizzo, e Casalmaggiore. Proprio a Casalmaggiore sono stati messi in allerta i Guastatori del Decimo Reggimento Genio, specializzati in sollevamento delle zolle di terreno.

Il Po, ieri sera, ad Isola Pescaroli ha già raggiunto i 4,60 metri assecondando le previsioni. Attualmente, la piena sta interessando la città di Piacenza. Proprio ad Isola si attende il picco massimo per la serata, ovvero tra i 5,20 ed i 5,50 metri.