Maltempo a Varese, disperso un runner: diverse famiglie evacuate

Si aggrava il bilancio dell’ondata di maltempo nel varesotto. L’uomo di cui si sono perse le tracce era uscito per fare jogging.

Diversi le famiglie evacuate a Luvinate. Disposta anche la chiusura delle scuole per la giornata di oggi.

Maltempo a Varese: disperso un runner

Era uscito nella serata di giovedì per fare jogging nei boschi vicini a Luvinate, nel varesotto, ma di lui si sono perse le tracce. Dopo la corsa non ha fatto rientro nella sua abitazione di Barasso ed è scattato l’allarme.

L’uomo disperso è un runner che sarebbe stato sorpreso da una bomba d’acqua e delle cui ricerche si stanno occupando i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Come riferisce anche Il Corriere, infatti, sono diverse anche le famiglie evacuate a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Luvinate.

Proprio nella provincia di Varese è straripato un corso d’acqua che ha reso impercorribili le strade. I nuclei familiari hanno trovato rifugio da amici o nelle strutture messe a disposizione dal Comune. Chiuse anche le scuole.

Maltempo a Livorno e a Napoli

Scuole chiuse anche a Livorno e nel capoluogo campano, per via dell’ondata di maltempo che ha colpito le due regioni. Per questa giornata sono previsti violenti nubifragi.

La perturbazione in arrivo dal Regno Unito raggiungerà il mar Ligure, per poi dirigersi verso il Tirreno meridionale e da lì in direzione dei Balcani.

La peggiore situazione è attesa in Lombardia e Toscana, dov’è stato emesso un avviso di criticità gialla fino alla serata di venerdì 25 settembre.

A Napoli allerta meteo fino alle 6 di sabato mattina, il sindaco De Magistris ha quindi disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Stessa situazione a Livorno, dove sono stati chiusi anche i parchi pubblici.