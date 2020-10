Maltempo a Cassino, crolla un ponte: auto trascinata nel fiume

Danni ingenti quelli registrati nelle prime ore del mattino, soprattutto in Lazio e Campania.

Nel paesino della Valle di Comino è crollato un ponte. L’automobilista è stato soccorso dai vigili del Fuoco.

Danni nel Lazio

Il maltempo, che dalla scorsa notte sta flagellando l’Italia, ha provocato pesanti danni in Lazio e Campania.

Nella regione Lazio è crollata una porzione di ponte. Come riferisce anche Fanpage, a Picinisco, un paesino in provincia di Frosinone, una vettura è crollata insieme al ponte.

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, che hanno soccorso l’automobilista che, fortunatamente, non è rimasto ferito.

Per via del maltempo tutte le scuole del paese sono rimaste chiuse. A Sant’Elia è straripato il fiume Rapido, portando con sé fango e detriti che hanno sommerso il paese. Stessa situazione anche in Valcomino.

I vigili del fuoco sono stati al lavoro per tutta la notte. Criticità si sono registrate anche in altre zone della città, dove i parcheggi si sono completamente allagati, trascinando con sé le vetture.

A San Biagio Saracinisco, nel frosinate, un autobus diretto allo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, è stato sommerso da una frana di fango. L’autista ha rotto il vetro e si è messo in salvo insieme all’unico passeggero presente sul mezzo.

#Maltempo nel Centro-Sud, crollata la porzione di un ponte a Picinisco (FR), coinvolta un’auto e soccorso dai #vigilidelfuoco il conducente. Maggiori criticità nel #Lazio e #Campania: dalla notte svolti 70 interventi a #Roma, 40 a #Caserta e #Avellino, 30 a #Frosinone #15ottobre pic.twitter.com/4TtYlNg8CR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 15, 2020

Maltempo in Campania

Ondata di maltempo anche in Campania, dove fino alle 18 di questo pomeriggio è stata diramata l’allerta arancione.

A Napoli le scuole sono rimaste chiuse nella giornata di oggi. Chiusi anche i parchi della città, compreso quello del Virgiliano.

Una menzione spetta anche al Veneto: la regione nordorientale è stata infatti colpita anch’essa da una forte ondata di maltempo.

A Venezia sono state sollevate le barriere del Mose. Nella zona di Chioggia le forti raffiche di vento, miste a pioggia, hanno provocato diversi allagamenti.