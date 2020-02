Maltempo, 4 febbraio scuole chiuse: ecco in quali città italiane

Si prevede maltempo, per la giornata di domani martedì 4 febbraio. Ecco l’elenco delle scuole chiuse, regione per regione.

Sono diverse le allerte meteo diramate dalla protezione civile per la giornata di domani. Il maltempo sarà caratterizzato da pioggia e forte vento.

Lezioni sospese in diversi comuni

Una forte ondata di maltempo investirà l’Italia domani martedì 4 febbraio. Tanto che, alcuni comuni hanno deciso di far rimanere a casa i propri studenti. Si prospetterà una situazione meterologica ben diversa da quella che ha interessato la penisola negli ultimi giorni. Le temperature miti e il cielo terso diventeranno un ricordo, almeno per i prossimi giorni. Uno scenario tipicamente invernale. I venti sono quelli che preoccupano di più poiché soffieranno con raffiche oltre i 90 km/h. Conseguiranno mareggiate importanti. Il 5 ed il 6 febbraio il vento raggiungerà il suo picco.

Allerta meteo in Toscana ed in Campania

L’allerta meteo arancione interesserà la Toscana dove è atteso forte vento freddo. Per questo motivo, la maggior parte degli istituti scolastici resterà chiuso. L’allerta interesserà la regione dalle 8 alle 18 sulla costa, dalle 6 alle 24 sul resto della regione, in cui si attenderanno anche importanti precipitazioni.

In particolare, nell’Isola d’Elba resteranno chiuse le scuole di: Portoferraio, Campo nell’Elba, Porto Azzurro, Marciana, Marciana Marina. In particolare, a Portoferraio saranno chiusi anche le strutture sportive, i cimiteri ed i giardini pubblici. lo si evince dalla pagina Facebook del Comune. Invece, a Follonica, in provincia di Grosseto, Francesco Piano, sub commissario prefettizio, emanerà l’ordinanza per la chiusura delle scuole.

Anche la Campania sarà interessata dall’allerta meteo, sempre a causa del vento, dalle 16 del 4 febbraio alle 16 del 6 febbraio. A spaventare, soprattutto, il forte vento lungo la costa.

Occhi puntati anche sulle coste della Sardegna dove la protezione civile ha diffuso un avviso.

La lista dei comuni che decideranno di chiudere le scuole nella giornata di domani è in aggiornamento.