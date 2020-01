Malta, Joseph Muscat si dimette: Robert Abela è il nuovo premier

Eletto il primo Primo Ministro di Malta, dopo le dimissioni di Joseph Muscat. L’avvocato Robert Abela è il nuovo premier

Robert Abela nuovo premier di Malta. Muscat si dimette dopo lo scandalo per l’omicidio Caruana.

Le dimissioni di Joseph Muscat

Lo scorso primo dicembre l’ormai ex primo ministro maltese aveva annunciato le sue dimissioni a partire dal mese di gennaio.

L’annuncio dell’addio da parte di Joseph Muscat è giunto nel pieno delle polemiche e delle proteste in piazza per il coinvolgimento di una parte del suo esecutivo nella morte della giornalista Daphne Caruana Galizia.

La giornalista venne uccisa il 16 ottobre del 2017. Nella sua auto fu piazzata una bomba.

Il mandante dell’omicidio era Yorgen Fenech, amministratore delegato della holding Tumas Group, arrestato mentre cercava di scappare sul suo yacht.

La società 17Black di Yorgen Fenech, secondo la giornalista, era il tramite per pagare tangenti a due membri dell’esecutivo di Muscat: Keith Schembri, capo del Gabinetto e il ministro Konrad Mizzi.

Sono state proprio quelle scoperte a costare la vita a Daphne Caruana.

Le elezioni di Robert Alela

Dopo lo scandalo, il primo ministro ha quindi annunciato di voler lasciare. Lo scorso primo dicembre Malta aveva messo in atto un’altra protesta per chiedere le dimissioni di Muscat.

Come evidenzia anche La Repubblica, dopo l’abbandono dell’ormai ex Primo Ministro, il 42enne Robert Abela è stato eletto leader del Partito laburista, diventando anche Primo Ministro di Malta.

Il nuovo premier è figlio d’arte: suo padre è stato infatti presidente della Reopubblica di Malta dal 2009 al 2014. A sceglierlo 17.500 elettori laburisti, che lo hanno votato soprattutto per la continuità che Abela ha garantito rispetto al suo predecessore.

Eletto per la prima volta direttamente dal popolo, Abela resterà in carica per i prossimi due anni e mezzo, fino al 2022.

Avvocato di professione, Robert Abela è diventato parlamentare durante le elezioni del 2017.