“Cranio e ossa di essere umano”, l’agghiacciante scoperta dentro la valigia a Malpensa

Una scoperta terribile a Malpensa, dove una donna è stata fermata con una valigia contenente ossa e cranio umano. Ecco come è andata

Qualcosa di molto strano è accaduto a Malpensa, dove una donna è stata trovata in possesso di una valigia con dentro un cranio e delle ossa.

La valigia con ossa di essere umano

Una donna di 41 anni è stata fermata all’aeroporto per il contenuto strano della sua valigia. Originaria di Cuba le forze dell’ordine l’hanno presa in disparte per controllare cosa l’avesse spinta a trasportare dei resti umani.

La vicenda non è accaduta oggi, bensì ad ottobre 2019 nonostante sia stata divulgata dai vari media solo in data odierna. Il motivo di tale silenzio intorno a questa vicenda è perché solo in queste ore la Procura della Repubblica – Busto Arsizio – ha aperto un fascicolo in merito.

Facendo un piccolo passo indietro ad ottobre 2019, la donna viene fermata dai militari e dentro la sua valigia vengono ritrovati un cranio e delle ossa umane. La signora ha evidenziato fossero resti di uno scimpanzè, ma le analisi le hanno dato torto mostrando la compatibilità con un essere umano.

Gli esami e i dubbi degli inquirenti

Sono stati disposti altri due esami da svolgere, che dovranno essere più approfonditi al fine di confermare o meno l’appartenenza di questi resti – considerati umani a seguito delle prime analisi.

Non solo, perché ora la donna è chiamata anche a spiegare il motivo per il quale stesse viaggiando con queste ossa in valigia e dove le stesse portando. Domande che avranno presto una risposta, per questa vicenda a tratti agghiacciante.