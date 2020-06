Malpensa, riapertura Terminal 1: dal 15 giugno riprendono i voli

A Malpensa il Terminal 1 apre in anticipo e dal 15 giugno i voli riprenderanno la loro routine normale. Ecco le novità.

Apertura in anticipo del Terminal 1 all’aeroporto di Malpensa dopo tre mesi di stop. Tutte le novità.

Riapertura aeroporto dopo tre mesi di inattività

Da lunedì 15 giugno, dopo tre mesi di stop dovuti al lockdown, si preannuncia la riapertura del Terminal 1 – mentre nella stessa giornata si dovrebbe chiudere il Terminal 2. In questa fase di lockdown è rimasto attivo anche se con meno voli rispetto alla normalità.

L’amministratore delegat Sea – Armando Bruni – aveva evidenziato che la riapertura sarebbe stata entro la fine del mese di giugno, con soglia di spostamento di circa 3mila passeggeri al giorno. Come riportato da il Corriere della Sera, il traguardo è invece stato anticipato rispetto alle previsioni.

Dal 15 giugno riprendono le linee di RyanAir e EasyJet, con altri vettori che hanno già ripreso la loro attività seppur in maniera molto ridotta.

Nel mentre è stata confermata la chiusura del Terminal 2 e ci sono molti dubbi sulla ripresa dell’aeroporto di Linate. Per questa sede non ci sono ancora date ipotetiche i riapertura, visti gli spazi ridotti e i lavori ancora in corso: non si conoscono i tempi di attesa.

Le misure di sicurezza al Terminal 1

Sono tante le misure di sicurezza che sono state adottate al fine che i passeggeri e lo staff possano lavorare senza alcun timore. Sono presenti i percorsi obbligati, garantendo così un distanziamento sociale di almeno un metro. Ad ogni entrata è presente un termoscanner che consentirà di misurare la temperatura corporea di ogni passeggero.