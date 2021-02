Malore per Elettra Lamborghini: “Mi stava venendo un attacco epilettico”

Malore per colpa di un sito web consigliato dai fan.

Elettra Lamborghini: “Mi sono sentita male”.

Cosa è successo

La famosissima Elettra Miura Lamborghini è conosciuta soprattutto per aver frequentato la tv “trash” spagnola e italiana tra cui: Super Shore, Gran Hermano Vip, Riccanza e Geordie Shore.

Il pubblico la ama soprattutto per la sua umiltà, nonostante provenga da una delle famiglie più importanti d’Italia e anche del mondo.

Elettra, una ragazza ricchissima talmente ricca che alcuni la soprannominano la Paris Hilton italiana.

La nostra “Paris Hilton italiana” si è sposata da poco con il dj olandese Afrojack, il 23 settembre 2020 sul lago di Como.

I due sono davvero innamorati, Elettra ha raccontato che non è una ragazza “dai facili costumi” infatti non ha avuto tanti ragazzi, ma Afrojack è riuscito ad entrare nel suo cuore.

Lei è sempre molto presente nei social. Su Instagram mostra le sue passioni, i suoi hobby e anche le sue disavventure.

Ieri sera ha pubblicato delle stories Instagram in cui ha raccontato che ha avuto un inaspettato malore per colpa di un sito molto famoso consigliato dai suoi fan.

Il tragico racconto “Mi stavo sentendo male”

La giovane ereditiera ha postato su Instagram tutta la tragica vicenda, ancora con la maschera sul viso sdraiata sul letto ha spiegato:

“Non so se ridere o se piangere della mia condizione, come notate stavo per andare a fare doccia. Ho un cuscino sotto la testa e le gambe alzate perché mi stavo sentendo svenire a momenti mi veniva un attacco epilettico”.

Ha aggiunto che non era un attacco epilettico perché è una parola esagerata e per fortuna non ne ha mai avuto uno.

Continua dicendo:

“Praticamente mi sono messa a leggere il sito che mi avete consigliato, è un sito anche abbastanza importante di un’azienda importante. Solo che aveva le immagini troppo grosse e stavo personalizzando qualcosa…Scrollo scrollo e scrollo (scorrere verso il basso) e non finiva più, allora i miei occhi secondo me si sono rinco***ti e mi sono sentita male… bruttissimo. “

Ancora presa dallo spavento rivela che stava ancora sudando e aggiunge scherzando:

“Guardate se mi devo sentire male perché sto scrollando troppo un sito”

Un racconto che ha fatto davvero preoccupare i fan, ma per fortuna ora Elettra sta bene e ha concluso ringraziando tutti per averle consigliato questo sito dato che è riuscita a fare un regalo: “Molto bello e molto easy” così l’ha descritto.

Nonostante il terribile incidente è rimasta comunque soddisfatta del suo acquisto, sicuramente i fan la prossima volta faranno molta più attenzione con i consigli.